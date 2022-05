Črn vikend: alkohol, nasilje, grožnje ...

23.5.2022 | 12:45

Policisti Policijske uprave Novo mesto so minuli konec tedna, med 20. 5. in 23. 5., intervenirali v 173. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 6.210 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 24 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Pridržali so dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola, in zasegli vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 37. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in tri kršitelje pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, groženj, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu in nezakonitih prehodov državne meje, danes poročajo s PU Novo mesto in dodajajo nekaj podrobnosti.

Vikend zaznamovali povzročitelji nesreč in kršitelji pod vplivom alkohola

Črnomaljski policisti so bili v petek nekaj pred 15. uro obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na območju Dragatuša vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Ko so ga izsledili in ustavili, so ugotovili, da gre za 68-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,94 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V soboto okoli 22. ure so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči pri Šentjurju na Polju. 66-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 58-letni voznik. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,52 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

O prometni nesreči z udeležbo treh avtomobilov na cesti pri Mirni so bili policisti obveščeniv soboto nekaj pred 23. uro. Po ugotovitvah trebanjskih policistov je 43-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal na nasprotno smerno vozišče, oplazil avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 58-letna voznica, in v avtomobil 49-letne voznice. Zoper povzročitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,76 miligrama alkohola, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

V noči na nedeljo je v Trebnjem 54-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Poškodoval se ni, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,81 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti PP Novo mesto so včeraj v okolici Otočca zaradi nezanesljive vožnje in očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus voznici kolesa s pomožnim motorjem. Preizkus je odklonila in žalila policiste. Kolo z motorjem so ji zasegli in izdali plačilni nalog zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in kršitev javnega reda in miru.

V noči na nedeljo so med kontrolo prometa na območju Bele krajine policisti zaradi nezanesljive vožnje ustavili 57-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,14 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, ga pridržali in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prometna nesreča na avtocesti

Nesreča na avtocesti v smeri proti Obrežju pri izvozu za Kronovo se je v petek zgodila nekaj pred 15. uro. Povzročil jo je 56-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil, ki ga je vozil 25-letni voznik. Lažje poškodovanega 25-letnika in prav tako lažje poškodovana dva potnika iz njegovega vozila so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Odvzel prednost kolesarju

Včeraj okoli 10.30 je na Mirni voznik osebnega avtomobila pri zavijanju levo odvzel prednost kolesarju, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. 40-letni kolesar je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

S kolesom po avtocesti

V minuli noči so policiste obvestili, da naj bi na avtocesti iz smeri Drnovega proti Brežicam po odstavnem pasu v nasprotni smeri peljal kolesar. Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, 20-letnega kolesarja izsledili in mu preprečili nadaljnjo vožnjo. Okoliščine njegovega nevarnega ravnanja še preverjajo.

Vlomi in tatvine

Z dvorišča stanovanjske hiše v Šentjerneju je v noči na petek nekdo ukradel reduktor. Lastnika je oškodoval za okoli 2000 evrov.

V noči na petek je v Črmošnjicah nekdo vlomil v kabino traktorja. Odnesel je gozdarsko verigo, avtoradio in komplet ključev.

V Dolenjih Kamencah je v noči na petek neznanec na dvorišču stanovanjske hiše vlomil v osebni avtomobil in iz predala vrat izmaknil denarnico. Lastnika je oškodoval za več kot 4000 evrov.

Med 18. 5. in 20. 5. je v kraju Premagovce na območju PP Krško nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel prenosni zvočnik, agregat, akumulator in vrtalnik. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1200 evrov.

Na parkirnem prostoru na Otočcu je 22. 5. med 18. in 21. uro neznanec vlomil v dva osebna avtomobila in ukradel ribiško palico ter nahrbtnik z oblačili.

Razgrajače pridržali

V noči na soboto so policisti PP Metlika posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru na prireditvenem prostoru v Metliki. Ugotovili so, da je 25-letni moški, ki je bil pod vplivom alkohola, kršil javni red in mir, pozival k pretepu in udaril mladoletnika. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V isti noči so metliški policisti prejeli klic na pomoč zaradi pretepa pred gostinskim lokalom v Metliki. Zoper 18-letnega kršitelja, ki ni upošteval njihovih ukazov, so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in pridržali. Med postopkom je osumljenec grozil policistom, da jih bo ubil, zato bodo zoper njega podali kazensko ovadbo.

Brežiški policisti so sinoči posredovali zaradi motečega predvajanja glasne glasbe in kršenja javnega reda in miru v naselju Gazice. 20-letni kršitelj, ki se je sprl z družinskimi člani in se pretepal, se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in pridržali. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Nesreča pri delu s traktorjem

V soboto popoldne so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo hudo poškodovanega moškega, ki naj bi se poškodoval pri delu. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je 72-letni moški v gozdu opravljal dela s traktorjem. Med vožnjo je izgubil oblast nad vozilom, se prevrnil in huje poškodoval nogi. Okoliščine policisti še preverjajo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Prijeli tihotapca - s tujci v avtu bežal čez Gorjance

V soboto nekaj pred 8. uro so policisti na cesti Novo mesto - Metlika ustavljali osebni avtomobil avstrijskih registrskih oznak. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo proti Novem mestu, avtomobil ustavil in poskušal peš pobegniti. Policisti so pobeglega voznika izsledili in prijeli. Med postopkom so ugotovili, da je 23-letni državljan Albanije v avtomobilu prevažal šest državljanov Bangladeša, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu tihotapstva so odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Državljani Bangladeša pa bodo podali prošnje za mednarodno zaščito.

Policisti so poleg tega na območju krajev Dobova, Ponikve, Loče, Slovenska vas in Cirnik (PP Brežice) izsledili in prijeli 13 državljanov Kube, 12 državljanov Burundija, šest državljanov Konga, tri državljane Kameruna, državljana Malija, državljana Afganistana in državljana Kosova, pri Oštrcu na območju PP Krško pet državljanov Turčije in na območju PP Črnomelj državljana Iraka in državljana Indije.

M. K.