Zborovski bum

23.5.2022 | 17:00

Zborovski bum v Novem mestu (Foto: I. Vidmar)

Javni sklad za kulturne dejavnosti je v petek pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja v Šentjerneju in danes pred Kulturnim centrom Janeza Trdine v Novem mestu pripravil Zborovski bum 2022.

V polurnem programu so se danes predstavili otroški in mladinski pevski zbori iz Orehovice, Škocjana, Šmarjete, Bršljina, Stopič, Šmihela, Vavte vasi, z Otočca, Drske in Grma. Nastopilo je več kot 400 otrok.

I. V.

