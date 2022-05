Cesto skozi Maharovec bodo obnovili v enajstih mesecih

23.5.2022 | 17:40

Miljenko Muha in Jože Simončič ob podpisu pogodbe.

Šentjernej - Danes sta župan Občine Šentjernej Jože Simončič in direktor krškega podjetja Kostak Miljenko Muha – Kostak je namreč izbrani izvajalec del - v prostorih Kulturnega centra Primoža Trubarja podpisala pogodbo o celoviti obnovi in prenovi ceste skozi Dolenji Maharovec s pripadajočo infrastrukturo.

Dela bodo trajala enajst mesecev, zaključili pa jih bodo aprila prihodnje leto.

Kot pove župan Jože Simončič, gre za kompletno prenovo okrog 1,1 kilometra dolgega cestnega odseka od nedavno prenovljenega križišča pri gostilni Turk skozi celotno vas Dolenji Maharovec. Cesta je že nekaj časa zelo dotrajana – uničili so jo zlasti kamioni iz peskokopa Cerov Log ob gradnji avtoceste. Urejen bo pločnik in javna razsvetljava, obenem pa tudi odvodnjavanje meteornih vod. V drugem delu naložbe se bodo lotili izgradnje preko 800 metrov dolge fekalne kanalizacije, kar bo sodilo v ureditev bodoče aglomeracije Maharovec, kjer je kanalizacija zasnovana s skupno, vaško čistilno napravo.

Vrednost naložbe je milijon 116 tisoč evrov, vse bo šlo iz občinskega proračuna. Potrebna zemljišča za investicijo so že pridobili.

Kot pojasni župan, tožba občine Šentjernej iz preteklosti, ko jo je še vodil Franc Hudoklin, in so skušali denar za povračilo škode na cestah dobiti od države, ni bila uspešna.

Da so novega sodelovanja z občino veselijo tudi v Kostaku, je povedal predsednik uprave družbe Miljenko Muha. Dodaja, da so se do sedaj izkazali kot kvalitetni izvajalec. Kvalitetno delo obljublja tudi v primeru Maharovca, da bodo v dogovorjenem roku posel dobro opravili, seveda pa računa na potrpežljivost in razumevanje vaščanov in uporabnikov ceste med samo gradnjo.

Besedilo in foto: L. Markelj

