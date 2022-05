FOTO: Na brežino, nazaj na cesto in na streho; iz avta reševali dojenčka

23.5.2022 | 18:50

Današnja nesreča pred Škocjanom (Foto: M. P.; FB Policijske kontrole Dolenjska)

Dopoldne ob 10.31 je na cesti Dobruška vas - Škocjan pri naselju Dolnja Stara vas, občina Škocjan, voznik z osebnim vozilom zapeljal na brežino, se prevrnil nazaj na cesto ter obstal na strehi. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa, pomagali vlečni službi ter razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom. Poškodovanih ni bilo.

Trk v Brežicah

Ob 9.59 sta na Gregorčičevi ulici v Brežicah trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, s tehničnim posegom rešili osebi iz vozila in pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanih. Reševalci NMP Brežice so na kraju oskrbeli poškodovani osebi in ju prepeljali v SB Brežice.

V avtu zaklenjen dojenček

Ob 16.06 so v Klinji vasi, občina Kočevje, gasilci PGD Klinja vas in Kočevje s tehničnim posegom odprli vrata vozila, v katerem je bil dojenček. Ampak na srečo ni bilo nič hujšega, malček ni bil dolgo v razgretem avtu ali kaj podobnega ... Kot je razbrati z Fb-profila PGD-ja, je ženska (mamica, domnevamo), zaprla vrata avtomobila, ključ je bil notri in vrata so se zaklenila. Pomoč gasilcev pa je bila takojšnja in posledic torej nobenih ...

M. K.