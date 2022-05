Na sojenju Žarku Gorenjcu za umor žene o nasilju za štirimi stenami - ustrahoval jo je in trpinčil, večkrat davil

23.5.2022 | 19:50

Žarko Gorenjc na sodišču (Foto: arhiv; Svet24)

Prizorišče zločina v vasi Dole pri Polici, sedem kilometrov od Grosupljega. (Foto: Svet24)

Ljubljana - Sojenje Žarku Gorenjcu, obtoženemu, da je v začetku marca lani vzel življenje svoji ženi, se bliža koncu. Obtoženi je pokojno ustrahoval, jo trpinčil, z njo manipuliral in jo večkrat tudi davil, je danes na ljubljanskem okrožnem sodišču besede žrtve povzemala njena prijateljica iz Beograda. Sodišče je tudi podaljšalo pripor obtoženemu.

Zaslišanje današnje priče je potekalo na daljavo, preko videokonference s sodiščem v Beogradu, kjer priča živi. Gre za prijateljico pokojne, s katero sta se spoznali pred približno petimi leti. Priča se je na zaslišanju sklicevala tudi na elektronsko komunikacijo s pokojno, ki jo je po končanem pričanju na zaprosilo ljubljanskega okrožnega sodišča predala beograjskemu sodišču.

Žrtev in njena prijateljica sta začeli prijateljevati in komunicirati v šolskem letu 2017/2018, ko je slednja študirala na eni od ljubljanskih fakultet. Obtoženega ni nikoli spoznala, ji je pa o težavah v odnosu z obtoženim pripovedovala žrtev sama. Te so se začele kmalu po rojstvu hčere, je priča pripovedovala sodišču.

Potrdila je tudi pripovedovanja nekaterih drugih prič s preteklih obravnav, da je obtoženi svojo ženo davil. To se ni zgodilo le enkrat, je povzemala besede pokojne. Ko je priča pokojno vprašala, zakaj se na pomoč ne zateče k zdravniku, ji je pokojna med drugim odgovorila, da ne verjame, da bi jo obtoženi lahko ubil. Povedala pa ji je tudi, da jo je obtoženi davil takrat, kadar se je drogiral. "Takrat ga je motilo vse, tudi to, da pokojna govori po telefonu," je pripovedovala priča.

Pokojna ji je povedala tudi, da obtoženi nad njo izvaja psihično nasilje in jo trpinči, "Vedno mi je govorila, da obtoženi z njo manipulira in da tega ne more več zdržati," je pripovedovala priča. Pokojna pa se je obtoženega tudi bala. Ta strah je bil tako močan, da je prekinila njun telefonski pogovor takoj, ko je opazila, da se obtoženi bliža, ali pa je telefonske pogovore opravila na stranišču.

Priča in pokojna sta veliko komunicirali tudi zadnje dneve pred umorom. Zadnja elektronska sporočila sta si izmenjali dan pred umorom: "Ne skrbi zame. Pojdi delat in me pokliči jutri zjutraj, ko bom sama," je priča prebrala zadnje sporočilo pokojne.

Sojenje Žarku Gorenjcu se zdaj počasi bliža h koncu. Pričakovati je, da naj bi na eni od prihodnjih obravnav zaslišali sodna izvedenca za psihologijo, ki sta svoji mnenju že oddala in ju tudi že predala strankam. Sodni senat pa je danes sprejel tudi sklep, s katerim je podaljšal pripor obtoženemu zaradi ponovitvene nevarnosti.

Naslednja obravnava je zdaj sklicana za 22. junija. Že sklicano obravnavo 31. maja pa je sodišče danes preklicalo.

STA; M. K.