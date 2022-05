Šest dni od ljudske in zabavne do klasične glasbe

24.5.2022 | 09:20

Organizacijska ekipa festivala Sem glasba sem mesto (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V ponedeljek, le dan po koncu priljubljeni dolenjski alkoholni pijači posvečenega vinskega festivala, se bo v Novem mestu začel 7. mednarodni glasbeni festival Sem glasba sem mesto, ki je v teh letih z začetnih dveh dni prerasel v šestdnevno prireditev, ki bo, kot je včeraj na predstavitvi povedala vodja programa Liljana Jantol Weber, povezala različne zvrsti od ljudske prek zabavne do klasične glasbe, vseh sedem dogodkov pa bo namenjenih širšemu krogu občinstva.

Festival Sem glasba sem mesto se bo v ponedeljek začel s tekmovanjem v samospevu spevSLAM, ki ga bodo v Sloveniji pripravili tretjič, prvič pa bo del novomeškega festivala SGSM. Kanadsko-slovenska sopranistka Theresa Plut je to tekmovanje pripeljala iz ZDA, kjer se imenuje songSLAM. Gre za tekmovanje pevcev, pianistov in skladateljev, ki se potegujejo za glasove občinstva. Za razliko od ameriške različice tega tekmovanja morajo biti pri nas pesmi napisane v slovenskem jeziku.

V torek bo novomeškemu občinstvu svoje interpretacije svetovnih uspešnic zvrstno zelo različnih avtorjev od Bacha in Beatlesov do Madonne, Nine Simone in Edith Piaf predstavil britanski duo Carrington-Brown s predstavo So British, ki bo prvi slovenski nastop Rebecce Carrington in igralca Colina Browna. V sredo se bo festival iz Kulturnega centra Janeza Trdine preselil na Grm v Kapelo Božjega groba oziroma v evangelijsko cerkev Dobrega pastirja, kjer bo nastopila Zvezdana Novaković ZveN s komorno zasedbo Grlenice, ki goji ljudsko petje na star grlen način petja. Četrtek bo tokrat nekoliko jazzovsko obarvan. Nastopila bo petčlanska a cappella skupina Bassless.

V petek bomo Novomeščani v Noči slovenskih skladateljev lahko prisluhnili izboru novih del slovenskih skladateljev. Kot je povedal novomeški skladatelj Tomaž Burkat, je tokratni koncert namenjen skladbam za pihalni duet, slišali pa bomo lahko deset novih skladb, pri katerih imata klavir in eno od pihal - klarinet, oboa ali pikolo - enakovredno vlogo. Tokrat pa bodo med desetimi avtorji skladb tudi jazzovski glasbeniki.

Festival se bo zaključil v soboto z Večerom muzikalov in nastopom nagrajencev 4. mednarodnega pevskega tekmovanja v operi in samospevu Sem glasba, sem mesto.

Festival Sem glasba sem mesto organizira Zavod Novo mesto v sodelovanju z Glasbeno šolo Marjana Kozine, Društvom slovenskih skladateljev in spevSLAM.

I. V.