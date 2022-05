Odstranili sršenja gnezda

24.5.2022 | 07:00

Ja, tudi takšna so lahko - tole sršenje gnezdo je v sebi skrivalo šest plasti satovja. (Foto: arhiv DL; B. B.)

Včeraj ob 17.55 so v naselju Pišece, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje odstranili sršenja gnezda iz podstrešja stanovanjskega objekta.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Župeče vasi, da bo danes motena dobava pitne vode med 8. in 12. uro zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEVNO, izvod 1.OB CESTI LEVO, 2.TRŠKA GORA LEVO, 3.TRŠKA GORA DESNO HIŠA PRI TP;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 2, izvod 2.KAL-PROTI LUKNJI-SUHOR.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Č.N. GUMBERK, TP GUMBERK, TP RATEŽ;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU;

- od 8:00 do 10:00 ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC, TP DOBRAVA PRI OTOČCU, TP GORŠE, TP DOL. VAS.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGA PRI SINJEM VRHU na izvodu DRAGA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ na izvodu DORNIŠ- VRTNA;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE1 na izvodu GORENJE TRIBUČE.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 11:00 in 13:00 na območju TP Slepšek, nizkonapetostno omrežje – Slepšek spodaj.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Žabjek med 7.15 in 8. uro ter med 15. in 15.45 uro.

M. K.