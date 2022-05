Z dobrim življenjepisom do želenega dela

24.5.2022 | 08:30

Dober življenjepis je tisti, ki vas loči od prijave do razgovora za službo. Življenjepis CV je osebna predstavitev vaših podatkov, dogodkov in dosežkov, ki so relevantni za razpisano delovno mesto. Glede na to, na katera prosta delovna mesta se prijavljate, je dobro vedeti, kakšno obliko izbrati in katere informacije vključiti.

Katere informacije naj vključim v življenjepis?

Življenjepis je vaša osebna predstavitev delodajalcu, na podlagi česar bo ocenil, ali ste primerni kandidat in vas povabil na razgovor. Čeprav bi radi povedali vse o sebi in vaših delovnih izkušnjah, pa naj bo življenjepis omejen na največ dve strani, vsebuje pa naj tiste podatke, ki delodajalca zanimajo. To so vaši osebni podatki (ime in priimek, naslov, kontaktni podatki), osebna izjava (kratka izjava v dveh ali treh stavkih, v kateri predstavite sebe, vaše cilje in vizijo), delovne izkušnje, dosežki (izobraževanja, nagrade, certifikati ipd.) in izobrazba (zaključek izobraževanja, institucija, naziv).

Življenjepisu lahko priložite še vašo fotografijo, ki pa naj bo čim bolj profesionalna. Izogibajte se klišejskemu podajanju informacij kot so odlične komunikacijske veščine, motiviran, prilagodljiv, pozoren na detajle in podobne. Seveda jih vključite, če jih delovno mesto zahteva, v nasprotnem primeru, pa vaše lastnosti raje predstavite v motivacijskem pismu ali s priporočilom prejšnjega delodajalca.

Europass ali kreativni življenjepis?

Odgovor je jasen - odvisno od delovnega mesta, na katerega se prijavljate. V zadnjih nekaj letih vse več delodajalcev zahteva prijavo na delovno mesto z Europass CV življenjepisom, v katerem pomembne podatke, dogodke in dosežke življenja navedemo z izpolnjevanjem že vnaprej pripravljenih kategorij oblikujemo v nepovezano besedilo. Za takšno obliko življenjepisa se je uveljavilo ime CV življenjepis. Ni pa ta forma primerna za vsako delovno mesto. Še posebej na bolj “kreativnih” delovnih mestih, kjer vaša osebnost in kreativnost štejejo več kot izkušnje, se je morda bolje predstaviti s kreativnim življenjepisom.

Europass življenjepis je tako primeren za delovna mesta, na katere se prijavlja veliko ljudi in štejejo izkušnje, znanje in veščine. Seveda pa ga lahko uporabite za osnovo in na podlagi tega izdelate kreativni življenjepis, ki še vedno ustreza vsem zahtevam, vendar je malce drugačne oblike. Pri tem še vedno upoštevajte pravilo dveh strani, za boljšo preglednost pa uporabljajte alineje, eksperimentirajte z velikostjo pisav in postavitvijo ter se ne bojte praznega prostora.

Kronološki ali funkcijski življenjepis?

Verjetno ste že kdaj naleteli, da je delodajalec v oglasu na zaposlitvenem portalu kot je Optius.com napisal, da se kandidati naj predstavijo s kronološkim ali funkcijskim življenjepisom. Gre za dve obliki življenjepisa, kjer poudarjamo različne podatke. Pri kronološkem življenjepisu je bistveno, da podrobno navedemo pretekle delovne izkušnje, zadolžitve in naloge, ki smo jih opravljali. Funkcijski življenjepis pa v ospredje postavlja veščine in znanja, ki ustrezajo prijavi da določeno delovno mesto. Seveda lahko obe obliki tudi kombinirate.

