FOTO: Podkrepljen s tremi promili alkohola v konflikt s hidrantom in zabojniki

24.5.2022 | 10:15

Pijan je trčil v hidrant in zabojnike, nato avto pustil pred hišo, sedel v drugo vozilo in se spet odpeljal. Ne za dolgo. (Foto: PP Sevnica)

Včeraj okoli 18.30 je na območju Šentjanža, pri odcepu za Koludrje, voznik osebnega avtomobila trčil v hidrant in odpeljal s kraja nesreče. Sevniški policisti so ugotovili, da je voznik po nesreči zapeljal do bližnjega naselja, kjer je avto parkiral na dvorišču stanovanjske hiše, in vožnjo nadaljeval z drugim vozilom. V Birni vasi so 46-letnega kršitelja izsledili, ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,36 miligrama alkohola (3,04 g/kg). Ugotovili so, da je tako podkrepljen možakar zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v zabojnike ter bližnji hidrant. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se za omenjene kršitve voznika kaznuje z globo 2000 evrov in se mu izreče 18 kazenskih točk.

Huje poškodovana v trčenju v Brežicah

Policisti PP Brežice so nekaj po 10. uri obravnavali prometno nesrečo z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Brežicah. Za trčenje je odgovoren 68-letni voznik osebnega avtomobila, ki je odvzel prednost 44-letni voznici. Huje poškodovano voznico in lažje poškodovano 64-letno potnico iz vozila povzročitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine policisti še preverjajo.

Zasegli so mu ga

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa v Krškem nekaj po 9. uri ustavili voznika osebnega avtomobila, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Med postopkom so ugotovili, da 55-letni voznik nima niti veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. VW lupo so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V nesrečah poškodovana dva kolesarja

Iz novomeške bolnišnice so policiste obvestili, da oskrbujejo mladoletnika, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Ugotovili so, da se je nesreča zgodila v nedeljo v popoldanskih urah na Smrečnikovi ulici v Novem mestu, ko je mladoletni kolesar zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval.

Tudi brežiški policisti so bili sinoči nekaj pred 19. uro obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo poškodovanega kolesarja. Ugotovili so, da je 31-letni kolesar pri Zgornji Pohanci zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se poškodoval. Za njim je peljal 53-letni kolesar, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v kolo 31-letnika. Policisti bodo udeležencema nesreče zaradi kršitev izdali odločbo o prekršku.

V zadnjih letih se je na območju Policijske uprave Novo mesto povečalo število kolesarjev, udeleženih v prometnih nesrečah, ob tem sporočajo s PU. V lanskem letu so bili kolesarji udeleženi v 73 prometnih nesrečah (65 v letu 2020). En kolesar je izgubil življenje (0 v letu 2019), 18 jih je utrpelo hude telesne poškodbe (10 v letu 2019) in 48 lažje poškodbe (51). V več kot 60% je bilo ugotovljeno, da so za nesreče odgovorni kolesarji. Med vzroki so prevladovali neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje in vožnja pod vplivom alkohola.

Vse do 3. junija po vsej državi potekajo aktivnosti za večjo varnost kolesarjev, s katerimi želijo vplivati na vse udeležence v prometu, da bi upoštevali cestno prometne predpise. Policisti preverjajo, ali kolesarji upoštevajo prometna pravila, pozorni pa so tudi na kršitve voznikov motornih vozil, ki največkrat ogrožajo kolesarje zaradi neupoštevanja pravil o prednosti, nepravilnega prehitevanja in neprilagojene hitrosti. Pogosteje preverjajo tudi psihofizično stanje kolesarjev in ostalih udeležencev.

Vlomi in tatvine

V Dobličah je nekdo vlomil v starejšo nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, povzročil je le škodo, nastalo z vlomom.

Med 19. 5. in 23. 5. je v naselju Novi Ljuben neznanec vlomil v gospodarski objekt in ukradel dve kotni rezilki, kompresor, klešče za železo in električnega pastirja. Lastnika je oškodoval za okoli 500 evrov.

V Dolenjem Suhadolu je med 22. 5. in 23. 5. nekdo vlomil v počitniško hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel.

Na Tolstem vrhu je med 17. 5. in 23. 5. neznanec skozi kletna vrata vlomil v zidanico in izmaknil dve kosilnici na nitko.

Migranti

Policisti so na območju Loč in Slovenske vasi (PP Brežice) izsledili in prijeli 13 državljanov Kolumbije, tri državljane Nove Gvineje in tri državljane Maroka.

