ScienceJam – na dijaškem znanstveno-podjetniškem tekmovanju zmagali Grmčani

24.5.2022 | 19:50

Udeleženci in člani komisije (Fotografije: Luka Gorenčič)

Zmagovalna ekipa

Predstavitve nalog pred komisijo

Novo mesto - Danes je v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik Novo mesto v organizaciji Razvojnega centra Novo mesto in Informacijske točke Europe Direct potekalo finale vseslovenskega dijaškega tekmovanja v znanstvenem podjetništvu, ScienceJam 2022. V finalu se je med seboj pomerilo 12 ekip (28 dijakov) z osmih srednjih šol.

Ekipe so morale za uvrstitev v finale do 22. aprila poslati obsežno raziskovalno nalogo, v kateri so opisali svojo znanstveno raziskavo in rešitev. V nalogi so opredelili tudi poslovni model, po katerem bi svojo rešitev lahko tržili. Ocenjevalci so med vsemi prispelimi nalogami izbrali 12 najboljših, ki so se pomerile na današnjem finalu.

Kot sporočajo organizatorji, so člani ekip danes svoje projekte predstavili v 5-minutnih prezentacijah, nato pa so odgovarjali še na vprašanja štirih ocenjevalcev. To so bili dr. Andrej Dobrovoljc, samostojni podjetnik, dr. Berta Košmrlj s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, mag. Luka Mali s Fakultete za elektrotehniko in dr. Igor Milek iz javne agencije Spirit Slovenija.

Na prva tri mesta so uvrstile naslednje ekipe:

1. mesto: Smarties, razkužila z navdihom – Grm Novo mesto–center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija (mentorji: Irena Kurajić, Mitja Turk, mag. Janez Gorenc)

2. mesto: Izdelava ročnega orodja za obdelavo lesa s hladno plazmo – Gimnazija Vič, Ljubljana (mentorja: mag. Alenka Mozer, dr. Sebastjan Dahle, Jure Žigon)

3. mesto: Airnominal – Gimnazija Vič, Ljubljana (mag. Alenka Mozer)

Ob razglasitvi rezultatov so člani komisije ekipe pozvali, da naj ne glede na uvrstitev s svojim delom in raziskavami nadaljujejo. Tri najbolje uvrščene ekipe so prejele tudi denarne spodbude za nadaljnji razvoj njihovih idej.

Ekipa ScienceJam se namerava v šolskem letu 2022-2023 širiti tudi na univerzitetno področje, dve najboljši dijaški ekipi pa bo poslala na znanstveno olimpijado VILIPO v Vilno v Litvo.

M. K.

