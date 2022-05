Na jezu utopljenec; trčila avto in moped; z avtom na oporni zid

24.5.2022 | 18:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 13.54 so pri naselju Učakovci, občina Črnomelj, na jezu v reki Kolpi našli utopljeno osebo. Gasilci PGD Črnomelj so utopljeno osebo prenesli na brežino in jo predali pristojnim službam. Na kraju so bili prisotni policisti in reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj.

Trčila avto in moped

Ob 10.42 sta v ulici Šmihel v Novem mestu trčila osebno vozilo in mopedist. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, opravili ogled, pomagali pri usmerjanju prometa ter pri oskrbi in prenosu poškodovanega mopedista, katerega so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Z avtom na oporni zid

24. 5. 2022 ob 11.25 je v naselju Srednja vas, občina Semič, voznik z osebnim vozilom zapeljal na oporni zid. Gasilci PGD Črnomelj so nasedlo vozilo s pomočjo dvižnih blazin dvignili in postavili nazaj na cestišče.

Obšla ga je slabost

Ob 12.19 je na Kočevski cesti v Dolgi vasi, občina Kočevje, občan zaradi slabosti potreboval pomoč. Gasilci PGD Dolga vas so nudili pomoč reševalcem NMP Kočevje pri dvigu občana z ograje ter ga predali v oskrbo reševalcem.

M. K.