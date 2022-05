V Jami pod Macesnovo Gorico nadaljujejo izkop žrtev povojnih pobojev

25.5.2022 | 10:10

Foto: arhiv; A. Mihevc

Kočevski Rog - V Jami pod Macesnovo Gorico nadaljujejo dela izkopa žrtev povojnih pobojev. Neposredna pripravljalna dela so začeli jeseni s pripravo in zavarovanjem terena ter namestitvijo zaščitnih mrež, ta mesec pa nadaljujejo ureditev platoja, postavitev odra ter izkop, so sporočili z ministrstva za obrambo. Izkopu bo sledil dostojen pokop žrtev.

Dela bodo predvidoma potekala tri do štiri mesece. Do sedaj so iz jame iznesli več kot 160 kubičnih metrov nasutega materiala. Kot kaže, bo nasutje večje, kot je bilo prvotno predvideno, so zapisali na spletni strani ministrstva.

Zaradi varnosti oseb, ki se nahajajo na deloviščih, ter zagotovitve nemotenega dela izvajalcev je območje ograjeno in ni dostopno javnosti. Dostop na delovišče je omogočen zgolj izvajalcem in nadzornemu osebju.

Uprava RS za vojaško dediščino bo po zaključku del posredovala celovito informacijo o rezultatih del.

Po zapisu zgodovinarja Mitja Ferenca je britanska vojska med 27. in 31. majem 1945 iz zbirnega taborišča v Vetrinju pri Celovcu vrnila v Slovenijo ogromno število nasprotnikov partizanskega tabora, med njimi večji del slovenskih domobrancev, in jih predala Jugoslovanski armadi. Iz taborišča v Šentvidu nad Ljubljano so nato Slovence, Hrvate, Srbe in ostale z vlaki odpeljali do Kočevja, od tam pa s tovornjaki do Kočevskega roga, kjer so jih pomorili in zmetali v brezna. Poleg Jame pod Macesnovo Gorico je najbolj znano še grobišče Jama pod Krenom.

Med ljudmi je bila, kot pišejo na ministrstvu, lokacija prikritega vojnega grobišča poznana že desetletja, kar potrjuje postavitev križa pred grobiščem v aprilu 1990. V letih 2004 do 2017 je bilo na podlagi pridobljenih informacij izvedenih več raziskovanj in sondiranj, ki so potrdila, da gre za množično grobišče.

Na podlagi tega je komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč sprejela odločitev o izkopu. Projekt gradbenih in pripravljalnih del za dostop do posmrtnih ostankov v grobišču Jama pod Macesnovo Gorico je bil pripravljen leta 2019 in od tedaj po etapah potekajo dela, ki jih je zaradi zahtevnosti terena in okoliščin nastanka treba izvajati z vso skrbnostjo, so še zapisali na spletni strani.

STA; M. K.