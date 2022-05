Danes brez elektrike

25.5.2022 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE na izvodu DOBLIČE GAS. DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC, izvod Krasinec desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA, izvod 1. CVELBAR.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.0 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEŠTOVCI;

- od 7.30 do 10.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI-VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 12.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZA na izvodu PROTI PLUSKI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 9. uro na območju TP Mali Podlog, nizkonapetostno omrežje – Gržeča vas desno, med 9. in 14. uro na območju TP Roto kolonija Videm, nizkonapetostno omrežje – Kolonija levo proti Zdolam in med 9.30 in 11. uro na območju TP Kostanjevica šola, nizkonapetostno omrežje – Gorjanska; na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 14. uro na območju TP Bohor Dobrava in med 8.30 in 11.30 uro na območju TP postaje Bohor Dobrava, Bohor, Bohor Jablance in Zakov; ter na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 14. uro na območju TP Krška vas, nizkonapetostno omrežje – Krška vas smer Skopice.

M. K.