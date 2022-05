S porazom Trebanjcev prvenstvo odločeno; med elito se vračata Krka in Krško

Sinoči v Velenju (Foto: RK Trimo Trebnje)

Velenje - Ekipa Gorenja Velenja je v torek na zaostali tekmi 14. kroga Lige NLB na domačem parketu premagala zasedbo Trima Trebnjega in tako odločila tekmovanje. Celjani so novi državni prvaki, saj imajo krog pred koncem neulovljive štiri točke prednosti pred drugouvrščenimi izbranci Uroša Zormana.

Za rokometaše Gorenja Velenja je bilo že pred dvobojem jasno, da bodo v Ligi NLB zasedli končno tretje mesto. Kljub temu so se slovenski pokalni prvaki odločno postavili po robu gostom. Trebanjci so v Rdečo dvorano prišli z željo, da bi podaljšali upanje v lovu na prvi naslov državnih prvakov v zgodovini kluba. Potrebovali bi zmago proti Velenjčanom in za njih posrečen razplet petkovega zadnjega kroga, a do dveh točk jim v Velenju ni uspelo priti. Celjani imajo tako na vrhu lestvice neulovljivo prednost štirih točk pred izbranci Uroša Zormana.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v sezoni 2020/21 naslov državnih prvakov izgubili v sami končnici, v tej sezoni pa napake niso ponovili. Pod vodstvom Alema Toskića so pred zadnjim krogom v Ligi NLB dosegli 23 zmag, en neodločen izid ter doživeli le en poraz. Celjska zasedba je od slovenske osamosvojitve v državnem prvenstvu le šestkrat ostala praznih. Štirikrat so se naslova veselili Velenjčani (2008/09, 2011/12, 2012/13 in 2020/21), po enkrat pa Prulčani (2001/02) in Koprčani (2010/11).

LIGA NLB, 14. KROG:

torek, 24. maja:

RK GORENJE VELENJE : RK TRIMO TREBNJE 29:27 (14:11)

Verdinek (2) in Tajnik po 6; Višček 6 (4), Horvat 5.

Igralec tekme: Matic Verdinek (RK Gorenje Velenje)

STATISTIKA

V izenačenem dvoboju sta sprva prevladovali obrambi obeh ekip. Do prvega vodstva z dvema goloma so v deveti minuti prišli gostitelji (4:2), v nadaljevanju pa so jih izbranci Uroša Zormana večino časa lovili. Izid je bil nazadnje poravnan na 5:5, nato pa so Velenjčani z delnim izidom 5:1 povedli za štiri gole (10:6). Za goste je dodatno težavo predstavljal rdeči karton Gregorja Potočnika, ki je s komolcem udaril Domna Tajnika. Kljub temu so se Trebanjci pred odmorom približali na dva gola zaostanka (10:12), po polovici tekme pa zaostajali za tri (11:14). V drugem delu so se trikrat hitro približali na vsega gol razlike, v 42. minuti pa prvič po izidu 5:5 izenačili (18:18). Predvsem Gašper Horvat je bil po prihodu iz slačilnice nerešljiva uganka za obrambo gostiteljev, saj je v vsega 14 minutah dosegel pet golov. Do konca je v Rdeči dvorani potekal izenačen boj za vsako žogo. Gostje so po ubranjeni sedemmetrovki Radivoja Ristanovića in zadetku Milana Lazarevskega povedli (24:23). Za reakcijo velenjske klopi in minuto odmora Zorana Jovičića je z zadetkom za 25:23 poskrbel prav sin domačega trenerja, zadel je Staš Slatinek Jovičić. V končnici preobratov so Velenjčani najprej hitro izničili prednost dveh golov Trebanjcev (25:25), nato pa so dva zaporedna zadetka znova dosegli gostje (27:25). Zgodba se je nato ponovila, Velenjčani so prišli do izenačenja na 27:27. Trimo Trebnje je v 59. minuti napadal za vodstvo, a je Emir Taletović najprej odlično posredoval in nato še zadel v prazno mrežo. V naslednjem napadu je junak končnice ubranil še strel Gala Cirarja, zadnji gol na tekmi pa je po uspešno izvedeni sedemmetrovki dosegel Matic Verdinek.

Najboljša strelca velenjske zasedbe sta bila prav Verdinek in Domen Tajnik s po šestimi goli, pri gostih jih je prav toliko dosegel Lovro Višček.

V petek bodo na sporedu tekme zadnjega kroga Lige NLB, vse se bodo začele ob 18.00. Pari so Urbanscape Loka - Trimo Trebnje, Slovenj Gradec 2011 - Gorenje Velenje, Ljubljana - Dobova, Celje Pivovarna Laško - Sviš Ivančna Gorica, Riko Ribnica - Maribor Branik, LL Grosist Slovan - Herz Šmartno in Jeruzalem Ormož - Koper.

Po koncu sezone se bosta od prvoligaške druščine poslovila Herz Šmartno in Ljubljana, med elito se vračata Krško in novomeška Krka.

IZJAVI PO TEKMI

Emir Taletović, vratar Gorenja Velenja: "Za nami je zadnja domača tekma, derbi v pravem pomenu besede. Obračun je bil napet od prve do zadnje minute. V prvem polčasu smo uspeli narediti razliko, ki pa so jo Trebanjci v začetku drugega dela izničili in pred koncem tekme tudi povedli. Pokazali smo značaj ekipe, v zadnjih minutah odigrali zbrano in se na koncu veselili zaslužene zmage."

Uroš Zorman, trener Trima Trebnjega: "V tekmo smo slabo vstopili, zgrešili smo preveč stoodstotnih priložnosti, kar je dalo zagon Velenjčanom. Drugi polčas smo začeli bolje in odigrali tako, kot znamo. Rokometaši so pokazali značaj, kar pa je bilo premalo za zmago. Zadnjih deset minut tekme smo imeli vse v svojih rokah, a tega nismo izkoristili. Čestitke Gorenju Velenju za zasluženo zmago."

* Izid, zaostala tekma 14. kroga:

- torek, 24. maj:

Gorenje Velenje - Trimo Trebnje 29:27 (14:11)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 25 23 1 1 836:648 47

2. Trimo Trebnje 25 20 3 2 754:650 43

3. Gorenje Velenje 25 18 2 5 803:639 38

4. Riko Ribnica 25 13 3 9 733:713 29

5. Urbanscape Loka 25 14 0 11 684:652 28

6. Koper 25 13 1 11 702:674 27

7. Slovenj Gradec 2011 25 13 1 11 714:699 27

8. Maribor Branik 25 11 2 12 656:687 24

9. Jeruzalem Ormož 25 9 2 14 684:748 20

10. Dobova 25 9 2 14 661:720 20

11. LL Grosist Slovan 25 8 3 14 651:693 19

12. Sviš Ivančna Gorica 25 6 0 19 632:707 12

13. Herz Šmartno 25 3 3 19 636:800 9

14. Ljubljana 25 2 3 20 712:826 7

