Na Korinju v uporabo predali novo kulturno dvorano

25.5.2022 | 08:10

Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica - V soboto so na Korinju v uporabo uradno predali novo kulturno dvorano, ki je svoj prostor dobila v novo zgrajenem gasilskem domu. Odprtja so se poleg številnih krajanov in gostov udeležili še župan Dušan Strnad, podžupanja Martina Hrovat in direktorica občinske uprave dr. Andrejka Miše Glavič, so sporočili z občine.

Krajanom Malega in Velikega Korinja ter Laz nad Krko nova pridobitev veliko pomeni, saj pred tem niso imeli prostora za srečevanje in druženja. Ob izgradnji novega gasilskega doma in večnamenskega športnega igrišča pred domom se je načrtovala tudi gradnja kulturne dvorane. Ta del investicije je potekal pod okriljem Občine Ivančna Gorica, ki je dvorano tudi v celoti opremila z akustičnimi oblogami sten in stropa, zložljivim montažnim odrom s stopnicami, konferenčnimi mizami in stoli, pohištveno opremo, ozvočenjem, osvetlitvijo, prezračevanjem, akustičnim zastorom na vodilu in večnamenskim računalnikom. Po besedah župana Dušana Strnada je želja vseh, da bi se v novem korinjskem hramu kulture kar najbolje počutili, tako organizatorji dogodkov kot obiskovalci. Ob odprtju je povedal, da je najlepše ob zaključku projekta videti, da so krajani in uporabniki novih pridobitev zadovoljni. Za zaključek se je zahvalil vsem zaslužnim za novo pridobitev ter zaželel, naj dvorano imajo za svojo, jo čuvajo in ji dajo življenje.

Zbrane je v imenu gasilcev in kulturnikov nagovorila tudi podpredsednica Kulturnega društva Korinj Katarina Nose, ki je povedala, da bo nova kulturna dvorana namenjena kulturnikom, gasilcem, športnikom in tudi vsem krajanom, saj so tudi sami zaslužni za novo sodobno dvorano. Povedala je, da letno organizirajo več dogodkov namenjenih predvsem najmlajšim, od otroških delavnic, delavnic kvačkanja in ročnih del, gasilskih delavnic do Miklavževanja. »Z novo dvorano se bodo aktivnosti na Korinju še razširilo,« je še dodala Nosetova.

Uradnemu delu, ki so jo popestrili tudi najmlajši krajani Korinja, je sledil ogled gledališke prestave komedije »Daj obleci se že enkrat!« v izvedbi Gledališča Vidovo, ki deluje pod okriljem Kulturnega društva Vidovo Šentvid pri Stični. Smeha in dobre volje ta večer res ni manjkalo, v sporočilu za janvost dodajajo Ivančani.

M. K.

