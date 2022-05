Sojenje za umor Slavka Knaflja: bodo izločili dokaze in najbolj obremenilno izjavo?

25.5.2022 | 09:15

Brajdič si sedaj prizadeva za izločitev najbolj bremenilnih dokazov, ki pa jih je policiji priskrbel sam. (Foto: arhiv)

Ljubljana - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je včeraj nadaljevalo sojenje Marjanu Brajdiču, Mihaelu Grmu, Marjanu Grmu in Marku Belclu, ki jim očitajo umor 77-letnega Slavka Knaflja. Sledi, ki so jih našli na nekaterih predmetih na kraju zločina se povezujejo z obtoženimi za umor, kaže poročilo Nacionalnega forenzičnega laboratorija.

Slavko Knafelj je umrl po tistem, ko so ga 18. marca lani v gozdu pri Zgornjih Duplicah na Dolenjskem zvezali in brutalno pretepli. Šele naslednji dan ga je v gozdu, kjer je tudi živel, našel njegov prijatelj, ki je poklical pomoč in policijo, a Knaflja niso mogli rešiti.

Policisti so pri ogledu kraja kaznivega dejanja in okolice zavarovali več sledi, te pa so preiskali v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju. Poročilo o preiskavi sledi je včeraj predstavil višji kriminalistični inšpektor Nacionalnega forenzičnega laboratorija Mihael Muster. Kot je povedal, so na različnih predmetih na kraju kaznivega dejanja, med drugim na zunanji kljuki bivalnika, v katerem je živel Knafelj, in na rjavi denarnici, našli mešano biološko sled več oseb, tudi sledi obtoženih.

Na klop za zaslišanje je stopila tudi kriminalistka sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana Monika Dogar, ki je pripravila več analitskih poročil na podlagi izpisa telefonskega prometa mobilnih telefonov, ki so pripadali obtoženim. Iz poročila med drugim izhaja, da so se osumljeni na dan umora sprva vsi gibali na območju Kočevja, zatem Ljubljane in Grosupljega, nato pa so se vračali v Kočevje, je povedala priča.

Sam jim je pokazal dokaze

Na včerajšnji obravnavi je sodišče med drugim razčiščevalo, ali je bil Brajdič med lanskim ogledom kraja ob potoku Ižica, kamor so osumljeni med begom s kraja zločina odvrgli nekatere predmete, seznanjen s pravicami do molka in do odvetnika. Brajdič je med zaslišanjem na policiji namreč sam povedal, kam v potok Ižica so osumljeni odvrgli nekatere predmete, ki bi jih lahko obremenili. Kasneje je ta kraj tudi pokazal kriminalistu, ki ga je odpeljali na ogled do potoka, policija pa je s pomočjo potapljačev iz vode potegnila odvržene predmete, med drugim Knafljev telefon in jakno, v kateri so bili rokavice, dve črni kapi, tri podkape in naboj.

Pravi, da ni bil poučen o svojih pravicah

Medtem ko je omenjeni kriminalist včeraj na sodišču pričal, da je bil Brajdič po njegovi oceni seznanjen s pravicami in da jih je tudi razumel, ga je Brajdič na sodišču obtožil, da ne govori resnice. Zagovorniki obtoženih so zato sodišču predlagali izločitev dokazov, zbranih med ogledom kraja odvrženih predmetov pri potoku, ter zapisnika v povezani s tem. Po včerajšnjem pričanju kriminalista so namreč menili, da Brajdič pred podajanjem izjav policiji pri potoku ni bil poučen o svojih pravicah po zakonu o kazenskem postopku. Gre namreč za najbolj obremenilno izjavo, ki je policijo pripeljala do mesta odvrženih predmetov, so med drugim menili zagovorniki obtoženih.

Sodnica Maja Povhe je odločila, da bo sodišče o predlogih za izločitev dokazov odločilo do konca dokaznega postopka. Naslednja obravnava je sklicana za 7. junij.

STA; M. K.