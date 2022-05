Truplo iz Kolpe še brez imena

25.5.2022 | 11:30

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Kot smo poročali, so včeraj nekaj pred 14. uro našli truplo v reki Kolpi pri naselju Učakovci. Gasilci so ga potegnili iz vode, na kraju je bila tudi zdravnica. Preiskovalni sodnik je za pokojnega odredil sodno obdukcijo. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled in nadaljujejo z aktivnostmi za ugotavljanje identitete in vseh drugih okoliščin, danes poročajo s PU Novo mesto. Po prvih ugotovitvah gre za moškega, v vodi je bil najverjetneje že dalj časa. Vzrok smrti moškega bo znan po opravljeni obdukciji, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo

V nesreči poškodovan motorist

Nekaj pred 11. uro se je zgodila prometna nesreča v Šmihelu. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 24-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v 53-letnega voznika motornega kolesa. Motorist je po trčenju padel in se poškodoval, oskrbeli so ga v bolnišnici. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru v Prečni je 23. 5. med 6. in 17. uro nekdo vlomil v pet osebnih avtomobilov. Ukradel ni ničesar, na vozilih je zaradi poškodb nastalo za okoli 4000 evrov škode. Okoliščine policisti PP Novo mesto še preiskujejo.

Oškodovanec je policiste obvestil, da mu je v zadnjem tednu dni nekdo iz garaže stanovanjske hiše v Gradcu ukradel več avtomobilskih delov, orodje, prenosni računalnik in električni podaljšek. Ocenjuje, da je oškodovan za okoli 7000 evrov.

S strehe objekta v Nestoplji vasi pa so potrgali bakrene snegolove in strelovod. Škode je za okoli 600 evrov.

Migranti

Policisti so na območju Bojancev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli dva državljana Mavretanije, državljana Senegala in državljana Slonokoščene obale.

