Turistični boni - Za unovčenje je čas še do 30. junija

25.5.2022 | 13:35

Kolpa je temelj turizma Bele krajine in slednji so turistični boni tudi zelo pomagali ... (foto: arhiv DL; I. V.)

Novo mesto - Na območju JV Slovenije in Posavja je bilo do zdaj največ turističnih bonov unovčenih v občini Brežice, ki je po številu bonov in zneskov na 4. mestu med vsemi občinami v državi

Samo še do 30. junija je čas za unovčenje bonov za izboljšanje gospodarskega položaja v turizmu – t. i. turističnih bonov, in tudi bonov za izboljšanje gospodarskega položaja v potrošnji v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi – t. i. bonov21. Turistični bon je doslej unovčilo 79,5 odstotka različnih upravičencev do bona v vrednosti 77 odstotkov od zneska potencialno vseh unovčenih bonov, bon21 pa malo manj kot tri četrtine upravičencev, in sicer v višini 71 odstotkov od zneska potencialno vseh unovčenih bonov.

Po podatkih Finančne uprave je bilo od začetka unovčevanja turističnih bonov, 19. junija 2020, do 11. maja 2022 unovčenih 1.943.138 turističnih bonov v skupni vrednosti 274 milijonov evrov. Bon je unovčilo 1.627.000 različnih upravičencev do bona. Novih, leta 2021 izdanih bonov pa je bilo od začetka unovčevanja, 16. julija 2021, do 11. maja letos unovčenih 1.923.219 v skupni vrednosti 132,5 milijona evrov. Bon21 je doslej unovčilo 1.527.000 različnih upravičencev do bona, ti so največ novih bonov unovčili v gostinstvu, in sicer 47 odstotkov, 34 odstotkov pa v turizmu. Za kulturo je bilo unovčenih 12 odstotkov bonov, od katerih jih je bilo okrog dve tretjini namenjenih za nakup knjig, učbenikov in delovnih zvezkov, 7 odstotkov bonov pa bilo unovčenih v športu.

JV SLOVENIJA IN POSAVJE

Največ turističnih bonov je bilo unovčenih na Obali, na Gorenjskem in v termah. Da so bila tudi v JV Sloveniji in Posavju zdravilišča zaradi turističnih bonov zelo dobro obiskana, kaže podatek, da jih je bilo na našem območju doslej največ unovčenih v občini Brežice, kjer sta največje slovensko zdravilišče Terme Čatež in Terme Paradiso Dobova. Tako po številu bonov (106.423) kot po znesku (14,6 milijona) je občina Brežice na 4. mestu med vsemi občinami v državi (za Piranom, Kranjsko Goro in Moravskimi Toplicami). Z 18.646 unovčenimi boni v vrednosti več kot 2,8 milijona evrov Brežicam na našem območju sledijo Dolenjske Toplice, ki so na 24. mestu v državi, Šmarješke Toplice, kjer je bilo unovčenih 13.592 bonov v vrednosti nekaj več kot 2,2 milijona evrov, pa so na 31. mestu.

BELA KRAJINA

Turistični boni so zelo pomagali turističnim ponudnikom v Beli krajini. V letu 2020, ko so bili uvedeni, so imeli za 50 odstotkov več nočitev kot leto prej. Kampi ob reki Kolpi in drugod, turistične kmetije, zidanice in drugi ponudniki prenočitvenih zmogljivosti pa so dober obisk na račun turističnih bonov beležili tudi lani in letos. Samo pri ponudnikih v občini Črnomelj je bilo doslej unovčenih 15.920 turističnih bonov za skupno skoraj 1,8 milijona evrov, kar občino Črnomelj uvršča celo pred Šmarješke Toplice, in sicer na 27. mesto v državi, občina Metlika pa je s 13.466 unovčenimi boni v vrednosti več kot 1,6 milijona evrov takoj za Šmarješkimi Toplicami, na 32. mestu, in s tem pet mest pred mestno občino Novo mesto, ki je sicer še zadnja na našem območju, kjer je bilo unovčenih za več kot milijon evrov bonov.

OD VELIKO DO NIČ

Za marsikoga je veliko presenečenje občina Osilnica, ki je po številu prebivalcev skoraj na samem repu v državi. S 5.278 unovčenimi boni v vrednosti skoraj 800 tisoč evrov je namreč kar na 48. mestu v državi, na našem območju pa takoj za novomeško občino. Na drugi strani pa imamo v naši regiji tudi občino Dobrepolje, ki je ena od samo 11 slovenskih občin, v katerih ni bil unovčen niti en sam bon. Na dnu seznama, na katerem je kot zadnja z našega območja na 196. mestu od skupno 201 občin občina Mirna, sta sicer tudi občini s samo enim unovčenim bonom v vrednosti 10 in 160 evrov. (Podatki za vse občine na območju, ki ga pokriva naš časopis, so v tabeli.)

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista. Jutri vas bo pri prodajalcih časopisa in v poštnih nabiralnikih že čakala nova ...

Mojca Leskovšek Svete