Naj prostovoljska organizacija 2021 AMD Krško, naj prostovoljca Maša Račič in Rudolf Vrščaj

25.5.2022 | 14:20

Fotografije: MO Krško

Brestanica, Kamnik - Mestna občina Krško je tudi letos objavila javni natečaj za naziv »Naj prostovoljec« in »Naj prostovoljska organizacija«. Občanke in občani so za naj prostovoljca leta 2021 nad 30 let z glasovanjem izbrali člana AMD Krško Rudolfa Vrščaja, med kandidatkama do 30 let prostovoljko Društva Sonček Posavje Mašo Račič, za naj prostovoljsko organizacijo pa Avto-moto društvo Krško. Na krajši slovesnosti na gradu Rajhenburg sta jim včeraj, kot sporočajo z Mestne občine, župan Miran Stanko in predsednik komisije za izbor Anton Petrovič čestitala in se jim zahvalila za trud in delo.



Avto moto društvo Krško (priznanje je prevzel predsednik Gregor Žigante) že od leta 1957 v Krškem prireja speedway dirke tako državnega kot mednarodnega razreda, skrbijo za izvedbo treningov in dirk. V letu 2021 so člani opravili okoli 620 ur prostovoljnega dela in organizirali 25 delovnih akcij. Naj prostovoljec nad 30 let Rudolf Vrščaj (v njegovem imenu je priznanje prevzel predsednik AMD Gregor Žigante) je speedway funkcionar, član AMD Krško. Na treh speedway dirkah v letu 2021 je opravljal funkcijo predstarterja in bil aktiven pri pripravah vseh treh dirk. Naj prostovoljka do 30 let Maša Račič je že tri leta prostovoljka Društva Sonček Posavje, udeležuje se zdravstveno terapevtskih kolonij, plesa na vozičkih, programa počitniškega varstva in ostalih društvenih programov.

Med kandidati za naj prostovoljce nad 30 let so bili še Robi Hercigonja, Milan Colner, Manca Kostevc, Ivan Repec, Ivan Godler in Klavdija Koželj, do 30 let še kandidatka Sharon Kos, za naj prostovoljsko organizacijo pa sta se potegovali še KD Svoboda Brestanica in TD Podbočje.

Dogodek, ki ga je povezoval Sandi Lekše, sta včeraj s pesmijo popestrila Maja Weiss in Robi Petan.

Mestna občina Krško ohranja naziv Prostovoljstvu prijazna občina

Na včerajšnji slovesni dan prostovoljstva pa je Slovenska filantropija potrdila naziv Prostovoljstvu prijazna občina 34. slovenskim občinam, med katerimi je tudi Mestna občina Krško. Na slovesnosti v Kamniku je priznanje prevzel podžupan Vlado Grahovac. Kot so pri Slovenski filantropiji zapisali v obrazložitvi, so Mestni občini Krško naziv potrdili za zgledne primere razpisov z upoštevanjem prostovoljskega dela in stroškov organiziranega prostovoljstva, za financiranje mentorjev prostovoljcev in koordiniranje prostovoljskega dela med mladimi, za spodbujanje in sodelovanje predstavnikov občine na prostovoljskih dogodkih, za vključevanje prostovoljskih organizacij v skupne regijske projekte, za promocijo prostovoljskih aktivnosti med občani vseh starosti, zagotavljanje prostorov za delovanje organizacij in podelitve priznanj zaslužnim prostovoljcem.

M. K.

