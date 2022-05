Prek požrtvovalnih generacij krkašic in krkašev do današnje Krke

25.5.2022 | 19:30

Jože Colarič s sodelavci, upokojenimi v letu 2021

Navzoče je nagovorila tudi predsednica Društva upokojencev Krka Majda Kapetan. (fotografije: Krka d.d.)

Otočec - Na srečanju upokojenih sodelavcev so se v Krki danes zahvalili 138 sodelavkam in sodelavcem, ki so se upokojili v letu 2021. Od tega jih je bilo 108 iz družbe Krka in 30 iz Term Krka. Mnogi med njimi so bili v Krki zaposleni vso delovno dobo in so s svojim delom, znanjem in zavzetostjo pomembno prispevali k njenemu napredku, sporočajo iz podjetja.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je poudaril, da brez sposobnih in požrtvovalnih generacij krkašic in krkašev Krka danes ne bi bila, kar je, in dodal: »Dobri rezultati, ki jih s sodelavci dosegamo danes, imajo trdne temelje, ki ste jih z delom, znanjem in predanostjo zgradili Krkini upokojenci. Zato želimo vse naše sedanje dosežke deliti z vami.«

Sodelavcem, upokojenim v lanskem letu, je v zahvalo za njihov prispevek k razvoju podjetja podelil posebno spominsko darilo. Sicer pa vsi Krkini upokojenci na domači naslov prejmejo tudi priložnostno novoletno darilo in tradicionalno novoletno nakazilo v višini 150 evrov neto.

Srečanja pa niso edina vez upokojencev s Krko, sporočajo iz slednje. Redno prejemajo mesečno interno glasilo Utrip, v katerem od leta 2008 tudi dejavno sodelujejo v rubriki Utrip upokojencev. V njej objavljajo vsebine o delovanju Društva upokojencev Krke, predstavitve upokojenih posameznikov in druge informacije. Krka jim je dala na voljo društvene prostore in jim tudi sicer pomaga.

Upokojeni krkaši imajo posebne ugodnosti tudi ob letovanju v Krkinih počitniških zmogljivostih na morju, v hribih in v Termah Krka. Prav tako se lahko udeležujejo tedenske rekreacije, korektivne gimnastike in drugih rekreativnih dejavnosti, organiziranih prek Trim kluba Krka.

M. K.

Galerija