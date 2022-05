Vlada nekoliko spremenila način financiranja zavoda Rudolfovo

Vršilec dolžnosti direktorja Rudolfovega Borut Rončević - razpis za direktorja zavoda je odprt do 6. junija. (Foto: Primož Lavre)

Ljubljana/Novo mesto - Vlada je prejšnji teden na dopisni seji s sklepom nekoliko spremenila način financiranja javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo. Zanj je sicer v letošnjem in prihodnjem letu zagotovljenih letno po 2,6 milijona, od leta 2024 naprej pa se bo financiral na podlagi načina izračuna, ki ga bo določil ARRS. Slednji sicer pogodbe z zavodom še ni podpisal.

Po spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo, ki jo je v petek sprejela vlada, v uradnem listu pa je bila objavljena v ponedeljek, bo za zavod Rudolfovo v letošnjem in prihodnjem letu v finančnem načrtu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ter finančnem načrtu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport zagotovljenih letno po 2,6 milijona evrov.

Kot pravijo na ministrstvu za izobraževanje, bo omenjena sredstva v skupni višini 5,2 milijona evrov zagotovilo ministrstvo, saj so predvidena v njegovem finančnem načrtu, namenjena pa bodo tako za tekoče transferje kot investicijski del. Sredstva za tekoče transferje bodo zavodu dodeljena preko ARRS na podlagi programa dela in finančnega načrta, financiranje investicijskega dela pa bo potekalo preko ministrstva. V prvotnem sklepu je bilo sicer določeno, da bo vsa sredstva, razen začetnih 15.000 evrov, ki jih je ministrstvo zavodu že nakazalo, v svojem finančnem načrtu zagotovil ARRS.

V letošnjem in prihodnjem letu bo ARRS zavodu denar izplačeval v skladu s programom dela in finančnim načrtom na podlagi pogodbe. Ta po navedbah ministrstva med zavodom Rudolfovo in ARRS še ni bila sklenjena, ker zavod še ni sprejel programa dela in finančnega načrta.

Od vključno leta 2024 naprej pa bo zavod denar dobil na podlagi načina izračuna sredstev za programski in institucionalni steber, ki ga po 25. členu zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti za novega prejemnika stabilnega financiranja s splošnim aktom določi ARRS.

Spremenjeni sklep o ustanovitvi Rudolfovega enako kot prvotni sklep določa, da bo ARRS minimalne pogoje za pridobitev stabilnega financiranja preveril v šestem letu prvega pogodbenega obdobja o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Če zavod takrat ne bo izpolnjeval pogojev, se bo te znova preverilo po zaključenih osmih letih delovanja zavoda.

Vlada je sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo v Novem mestu sprejela konec marca. Kot so takrat navedli v sporočilu za javnost, bo zavod s tehnološkim znanjem ustvarjal ekosistem novih inovativnih malih in srednjih podjetij, ki bodo jugovzhodni Sloveniji dala stabilnost, kakovostna delovna mesta in gospodarsko blaginjo.

Nasprotovanje načinu financiranja in ustanovitve zavoda pa so izrazili v šolskem sindikatu Sviz, predstavniki rektorske konference in Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije.

STA; M. K.