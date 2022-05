Ambasadorki podjetja Pan Jan, Urška Bogataj in Nina Pušlar, uglašeni s športom, glasbo in avtomobili

Avtohiša Pan Jan, ki posluje že več kot 30. let, je na lokacijah v Trebnjem in Ivančni Gorici osrečila kupce več kot 19.000 avtomobilov (Škoda, Kia in rabljena vozila). Odličnost poslovanja Pan Jan dokazuje dejstvo, da so bili že trikrat izbrani za najboljšega prodajalca vozil Škoda v Sloveniji.

Na dogodku dnevi odprtih vrat, ki se je letos odvijal konec aprila, želijo še bolj podrobno predstaviti vse dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo. Ponosni so na svojo servisno in kleparsko delavnico, avtovleko, pri njih pa lahko opravite tudi tehnični pregled, sklenete zavarovanje in registrirate vozilo. Poleg prodaje novih vozil imajo vedno na zalogi tudi bogato ponudbo rabljenih avtomobilov različnih blagovnih znamk (do danes so jih prodali že več kot deset tisoč), kupcem pa ponujajo strokovno svetovanje pri izbiri. Obiskovalce dnevov odprtih vrat še posebej razveselijo testne vožnje, letos sta največje zanimanje vzbudila atraktivna električna modela Kia EV6 in Škoda Enyaq.

»Vesela, ponosna in hvaležna sem za vsako leto večje zanimanje za testne vožnje naše (Škoda in Kia) ponudbe in da si z vedno večjim številom ljudi delimo svet trajnosti – skrb za okolje in s tem e-svet mobilne prihodnosti. Imamo izbor avtomobilov, ki zagotavlja top ponudbo,« je poudarila Anita Prijatelj, direktorica Pan Jan.

Dogodek ni samo praznik avtomobilov, je tudi druženje in pri Pan Janu so ponosni, da so se najboljši družili z najboljšimi. Pridružili sta se jim namreč olimpijska prvakinja Urška Bogataj in priljubljena pevka Nina Pušlar. Če se malce pošalimo, so bili tudi tu trajnostni, saj je Nina domačinka. Vse jih druži strast do dela v katerem neizmerno uživajo in po eni strani presegajo lastna pričakovanja in pričakovanja drugih, poleg tega jim je skupno tudi, da povezujejo. Šport povezuje navijače, glasba staro in mlado, vozila pa povezujejo srečne voznike, ki z varnimi vožnjami odkrivajo vedno kaj novega.

Urša Bogataj, katere največja vzornika sta Petra Majdič in Simon Ammann, je na dogodku Pan Jan zaupala ekskluzivno novico, da ima v naslednji sezoni prav poseben cilj – poleteti na skakalnici v Vikersundu. »Malo že vizualiziram polet, vendar so se pri FIS odločili, da bo poletelo le 15 najboljših ženskih skakalk, tako da bo treba najprej priti do prvih 15. Zagotovo si želim biti med prvih 15 in potem skočit oz. poletet.«

Kdo ve, mogoče jo prav Kia Sportage odpelje do Vikersunda. Urška uživa v vožnji, med katero jo sprošča dobra glasba in med sezono se vedno sama zapelje do zbornega mesta ekipe. Pravi, da ima KIa dovolj prostora za njene skakalne smuči, pa še za smuči njene »cimre«, sostanovalke Nike Križnar in za vse pokale in medalje, ki jih nameravata osvojiti v naslednji sezoni. Trenutno se posveča obveznostim na fakulteti in si želi, da se ji uresniči poklicna želja – biti trenerka otrok, obenem pa komaj čaka, da jo bo Kia odpeljala na morje.

»Tudi v avtomobilski industriji »letimo« vedno dlje. Napredek znanosti in tehnologije omogoča električne avtomobile z velikim navorom in z vedno večjim dosegom, pri katerih so stroški vzdrževanja bistveno cenejši, vedno bolj je razvejana tudi mreža polnilnic. Predvsem so električni avtomobili tihi in mirni, zato pomirjujoče vplivajo na voznike ter naravno vodijo v to, da se vozniki držijo omejitev in na ta način dosegajo optimalen doseg. Največkrat jih zato opazimo na voznem in ne prehitevalnem pasu,« iskrivo pove Blaž Križaj, svetovalec in strokovnjak za električne avtomobile salona Pan Jan v Ivančni Gorici ter veliki ljubitelj e-mobilnosti, ki tudi sam vozi električni avto. Z njim je že uspel preseči običajni doseg 400 kilometrov, med dvema polnjenjema mu jih je uspelo prevoziti kar 550.

Z veseljem deli svoje znanje in če vas zanima kako doseči najboljši izkoristek baterij, kakšni so stroški polnjenja električnega avtomobila, kaj vse je smiselno preveriti pred nakupom električnega avtomobila, kakšne subvencije so na voljo za nakup, kako odpraviti pomisleke glede infrastrukture polnilnic itd. je na voljo le en klic stran na 031 222 777. »Ne vidim se v vlogi prodajalca, temveč svetovalca. Res mi je v veselje, ko svetujem in pomagam. Ob prevzemu avtomobila marsikdo v evforiji presliši razlago in potem smo hitro na telefonski liniji – tudi npr. kako izvleči priklopni kabel,« zaključi Blaž Križaj.

»Vsak reče vau, zaslon kot bi bil pred TV, jaz sicer navigacije ne uporabljam pogosto, raje se prepustim toku. Seveda rada poslušam glasbo, a še raje zapojem«, je svojo zgodbo o (so)bivanju s Kio Sportage začela Nina Pušlar, ki je med vrtenjem volana tudi učinkovita: »Med vožnjo dobim navdih za melodijo in besedilo in takrat ustavim mojo Kio ter zapišem. Nič ne prepustim naključju, tako kot Kia Sportage ne. Občutim jo kot osebo, ki je moj najboljši spremljevalec na in s koncertov in vedno poskrbi za mojo varnost. Če ne držim volana, napiše držite volan, če vozim predolgo, med opozori, da naredim premor, če se zasanjam pa, da je vozilo pred mano speljalo. Vožnja z njo je res pravi užitek. Še več kot to - je moja meditacija. Prostoročno telefoniranje le redko uporabljam, nikoli pa, ko so v avtu nečaki. Komaj čakam in si želim, da bo avtomobil kmalu dobil novo dodatno opremo – otroški avtosedež za mojega otroka,« je povedala priljubljena pevka, ki je z avtomobili Pan Jan uglašena že pet let. Vedno je rada pela in vedno si je mislila, da bo njeno življenje povezano z glasbo, čeprav je sprva mislila, da bo nadaljevala družinsko tradicijo v maminem frizerskem salonu. Zdaj ji je v največje veselje nastopati pred domačim občinstvom, v OŠ Stična, kjer ji dirigira učiteljica iz otroških let in ti domači koncerti, začinjeni z zanimivimi gosti, so že dosegli zavidljivo številko 10.



Tako kot smo radi vsakodnevno v družbi dobre glasbe in športa, so v salonih Pan Jan, le 20 minut vožnje iz Ljubljane, na lokacijah v Ivančni Gorici in Trebnjem, skozi vse leto na voljo in omogočajo vse na enem mestu: svetovanje, prodajo (novih in rabljenih) vozil, servis, tehnične preglede, sklenitev zavarovanj, kleparstvo, ličarstvo in avtovleko. V baru Virida je poskrbljeno tudi za odlično kavo in hitro malico, ki jo z veseljem postrežejo na senčni terasi ali v klimatizirani notranjosti lokala.

Ko boste naslednjič imeli kakšen avtomobilistični izziv, bodo z veseljem poklepetali z vami, seveda pa vam lahko potešijo tudi želje po testnih vožnjah ali uredijo servis in pripravijo vse za registracijo vašega vozila. Vaše zadovoljstvo je njihova garancija.

