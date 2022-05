Zlato jabolko za najboljši slovenski jabolčnik iz Posavja na Koroško

26.5.2022 | 19:00

Predstavnik kmetije Rebernik Janez Mirkac in Aleš Germovšek (Foto: STA)

Vrh pri Boštanju - Turistično društvo Boštanj ob Savi je v Gostišču Dolinšek na Vrhu pri Boštanju danes pripravilo drugi Salon sadnih vin in sokov ter peto ocenjevanje jabolčnikov, sadnih vin in sokov. Nagrado zlato jabolko za najboljši oz. najvišje ocenjeni slovenski jabolčnik so podelili kmetiji Rebernik iz Pameč pri Slovenj Gradcu.

Predsednik Turističnega društva Boštanj ob Savi Aleš Germovšek je povedal, da je na ocenjevanje jabolčnikov, sadnih vin in sokov prispelo 27 vzorcev z vseh koncev Slovenije. Razdelili so jih v kategorije tradicionalni jabolčnik iz mešanih travniških nasadov, sortni jabolčnik iz tradicionalnih mešanih nasadov, jabolčnik iz konzumnih jabolk, sadna vina in sadni sokovi. Od vseh vzorcev je bilo šest sadnih vin.

Podelili so 18 zlatih priznanj, šest srebrnih in eno bronasto priznanje. Najvišje so ocenili jabolčnik iz kategorije tradicionalni jabolčnik iz mešanih travniških nasadov in zanj kmetiji Rebernik iz Pameč pri Slovenj Gradcu podeli zlato jabolko.

V okviru današnje prireditve so pripravili tudi posvet o svetovnih smernicah industrije jabolčnika, za katerega se je v Slovenji v zadnjem obdobju uveljavilo tudi angleško poimenovanje cider.

Sicer me pa so med cilji omenjenega salona in ocenjevanja zagotovitev ugleda jabolčniku kot nizko alkoholni pijači, ki jo "še vedno spremlja negativna konotacija". Njegova uveljavitev in popularizacija ter zagotavljanje kakovosti. Jabolčnik bi radi tudi pogosteje ponudili slovenskim kupcem, je dodal.

Sicer pa opažajo, da se kakovost slovenskega jabolčnika zadnja leta krepi, in da je nekdaj zapostavljeni slovenski jabolčnik "živ", je še povedal Germovšek.

STA; M. K.