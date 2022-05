OŠ Blanca bo dobila prizidka

26.5.2022 | 18:30

Miljenko Muha in Srečko Ocvirk (Foto: STA)

Sevnica/Blanca - Sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik uprave komunalno-gradbene družbe Kostak Miljenko Muha sta na Blanci danes podpisala pogodbo za dograditev oz. gradnjo dveh prizidkov Osnovne šole Blanca. S tem bodo v stavbi, ki so jo leta 1976 zgradili za sto otrok, zdaj pa jo obiskuje nekaj manj kot 230 šolarjev in vrtičkarjev, rešili prostorsko stisko.

Pogodbena vrednost naložbe za zagotovitev primernih prostorov za izvajanje šolske in predšolske vzgoje, ki jo bo sevniška občina v celoti plačala sama, znaša nekaj manj kot 2,34 milijona evrov.

Z njo želijo zagotoviti primerne prostore za izvajanje pouka, ustrezen prostor za delovanje kuhinje, povečati jedilnico in garderobo ter prostore za šolsko vodstvo z zbornico.

V prizidku so predvideli tudi dodatne vrtčevske prostore z dvema igralnicama, dve novi učilnici, kabineta, prostore za zaposlene in tehnične ter sanitarne prostore. Prenovili bodo tudi šolski vhod.

OŠ Blanca (spletna stran šole)

Gradnja bo potekala tako, da bodo pouk motili čim manj. V prvem naložbenem koraku nameravajo do novega šolskega leta 2022-2023 zgraditi prizidek z novo in posodobljeno kuhinjo, preostali naložbeni del pa končati do začetka naslednjega šolskega leta 2023-2024, je dejal Ocvirk.

Po besedah ravnateljice Osnovne šole Blanca Ksenije Juh so zdajšnje šolsko poslopje zgradili leta 1976. Zaradi prostorske stiske so morali sčasoma uvesti dvoizmenski pouk, ki je v tej obliki potekal do leta 2004, ko so šolo prenovili in dogradili. Dodatno prostorsko stisko pa je povzročila ureditev otroškega vrtca.

Število vpisanih otrok se tudi zadnja leta krepi. V tem šolskem letu Osnovno šola Blanca obiskuje 154 učencev, tamkajšnji otroški vrtec pa 72 otrok. Šola ima 35 zaposlenih.

Njena kuhinja je premajhna in tehnološko zastarela. Ker je urejena v dveh nadstropjih, je tudi manj priročna, jedilnica pa je pretesna. Učitelji nimajo zbornice, potrebuje tudi dodatno učilnico, je še pojasnila Juhova.

Bo Ocvirk (še) kandidiral?

Ocvirk je ob robu današnjega podpisa povedal, da se glede kandidature za svoj novi oz. četrti polni županski mandat še ni odločil. Glede tega sicer obstaja "velika verjetnost", je dodal. Za sevniškega župana se je Ocvirk do zdaj potegoval kot kandidat SLS.

STA; M. K.