Jožica čez zimo poslikala vseh 48 panjev družinskega čebelnjaka

27.5.2022 | 09:10

Jožica Premru iz Gruće pri Šentjerneju je zadovoljna, da ji je uspel umetniški podvig - poslikala je vseh 48 panjev čebelnjaka.

Brez zaščitne opreme se čebelam ni pametno približati.

Gruča pri Šentjerneju - Med 11.300 čebelarji v Sloveniji sta tudi Jožica in Martin Premru iz Gruče pri Šentjerneju. Nadaljujeta družinsko tradicijo čebelarjenja in zadovoljna sta, da imata kot upokojenca več časa za svoje čebelice, ki jima prinašajo mnogo veselja.

Te pa od letošnje pomladi domujejo v lepšem domu, kajti čez zimo sta poskrbela za nove panjske končnice – to so poslikane deščice, ki zapirajo čebelji panj. Jožica jih je poslikala sama, vseh 48. Bile so dotrajane, načel jih je zob časa.

Skupaj z možem sta v okolici nabavila suh lipov les. Martin je poskrbel za končnice – ravno prav debele deščice je nažagal in obrusil, da so bile pravšnje, nato pa se je Jožica lotila poslikave. Čez zimo je večnamenska soba Premrujevih tako postala atelje.

Motive našla v pravljicah, sv. pismu …

Kaktusi so njena velika ljubezen.

Jožica, ki je kot šolarka sicer rada slikala, a svoj talent kasneje ni imela priložnosti razvijati, je izkoristila vsak prosti čas in slikala. Najraje po kosilu. Dela se je lotila sistematično.

Na pavs papir je začrtala načrt svojih motivov oz. osnutke, ki jih je nato z indigo prerisala na les. Večina motivov je figuralnih in Jožica jih je našla marsikje: v pravljicah, svetem pismu, kulturni dediščini, naravi, čebelarstvu…

Tako njene panjske končnice lepšajo npr. sneguljčica in ostržek, pa motivi cvetja, nabožni in svetopisemski motivi, narodne noše, praznovanje velike noči, mlini…. Naenkrat je delala štiri do pet panjskih končnic, najprej vse z eno barvo, nato z drugo… Uporabljala je posebne akrilne barve za les, ki se hitro sušijo in ne škodijo čebelam.

»Zadovoljna sem, da sem svoj cilj dosegla. Očitno korona le ni bila za vse slaba,« se nasmeje sogovornica.

Več o Premrujevem čebelarstvu in letinah medu, o pomenu čebel in kaj Jožica še rada počne v prostem času, pa si preberite v novi številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

