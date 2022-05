Ogenj iz sobe na ostrešje

27.5.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ob 21.05 je v Podgorski ulici v Kočevju zagorelo v sobi starejšega večstanovanjskega objekta. Ogenj se je razširil na ostrešje. Gasilci so tudi s pomočjo avto lestve požar pogasili in pregledali prostore. Poškodovanih ni bilo.

Prevrnil se je

Ob 19.27 se je na regionalni cesti pri Jelovcu, občina Sevnica, voznik prevrnil z osebnim vozilom. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin, vozilo postavili nazaj na kolesa, očistili vozišče ter nudili pomoč pri odstranitvi vozila. Reševalci NMP Sevnica so na kraju oskrbeli eno osebo in jo prepeljali v SB Brežice.

Gasilci odpirali učilnico

Ob 9.32 so v OŠ Tržišče, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata učilnice. Zakaj je bilo to potrebno, dežurne službe sicer ne poročajo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 9.00 ter med 12.00 in 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOTEKS VINICA, TP ŽAGA VINICA, TP VINICA VODOVOD (NADOMESTNA);

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODKLANEC .

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODREBER;

- od 8.00 do 10.00 oskrbovanim iz TP VESELICA, izvod Zverkov hrib;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRIBLJE 1988, TP DRAGOŠI 1995.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOZJANE;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJE;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA, na izvodu DOLGA NJIVA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energijena območju TP Brinje, nizkonapetostno omrežje – Straža med 8.00 in 14.30;na območju TP Šentrupert obrtna cona, nizkonapetostno omrežje – Gorenc pa med 10.00 in 13.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Brestanica trg, nizkonapetostno omrežje – Sejmišče predvidoma med 12:00 in 14:00 uro, na območju TP Čela, nizkonapetostno omrežje – Dolenja vas med 9:00 in 12:00 uro, na območju TP Krško Papirkonfekcija, nizkonapetostno omrežje – Babič med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Žejno, Sobenja vas, Mrzlava vas, Cerina Straža, Dobeno, Globočice in Vitovc Stankovo med 8:30 in 11:30 uro, na območju TP Gorelce in Novi grad pa predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.