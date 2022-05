FOTO: Šentjernejski kralj cvička je znova Denis Gorenc

27.5.2022 | 14:30

Denis Gorenc (na levi), novi šentjernejski kralj cvička. Čestital mu je tudi dosedanji predsednik Jurij Krštinc.

Šentjernej - V občini Šentjernej imajo novo županovo vino. Na ocenjevanju vin Društva vinogradnikov Šentjernej je to že tretjič postal cviček Denisa Gorenca iz Vratnega z oceno 16,17, ki je tudi šentjernejski kralj cvička.

To za Gorenčeve ni nekaj novega, saj so že petič prejeli naziv domačega kralja cvička, letos pa so se znova, že tretjič, znašli tudi v finalu ocenjevanja vin na Tednu cvička – z oceno 16,29 se jim je manj kot za desetinko izmuznilo prvo mesto, torej naziv kralj cvička. A kot pravi Denis Gorenc, »nič zato, vseh teh uspehov smo veseli. Dokazujejo, da ne gre za kak slučaj ali srečo, ampak je to rezultat vztrajnega pridnega dela v vinogradu in v kleti, in to vse naše družine.«

Rok Zupančič nov predsednik

Rok Zupančič

Na podelitvi priznanj (od leve proti desni): Darko Bambič, Rok Zupančič, Gregor Štemberger, Denis Gorenc, Jurij Krštinc in župan Jože Simončič

Obnovljen Jordanova domačija oz. gospodarsko poslopje, kjer zdaj domujejo šentjernejski vinogradniki

Prerez traku ob novi kleti DV Šentjernej

Naziv šampion cvička je na ocenjevanju vin v Šentjerneju prejel Rok Zupančič iz Dolenjega Mokrega Polja, ki je cviček z najvišjo oceno 16,70 pridelal v Tolstem vrhu – ker gre za manjšega vinogradnika, ki pridela manj kot tisoč litrov vina, po pravilih društva ne more postati šentjernejski kralj cvička. Je pa Rok Zupančič od nedavnega novi predsednik društva, ki mu je nazadnje predsedoval Jurij Krštinc.

Pri cvičku je 3. mesto dosegel Jože Fabjan iz Dolenjega Gradišča (ocena 16,17), zlata priznanja pa so prejeli še: Jože Lindič iz Šentjerneja, Marjan Radešček iz Orehovice ter Anica Kos iz Šentjerneja – vsi z oceno 16,13.

Šampion ocenjevanja Štembergerjev sivi pinot

Med izvrstnimi vini šentjernejskih vinogradnikov, ki sta jih ocenjevali dve strokovni komisiji – komisiji za cvičke je predsedoval Jernej Martinčič, za ostala vina pa Jure Grubar – gre omeniti še Gregorja Štembergerja, ki je za sivi pinot letnik 2017 suho prejel veliko zlato odličje in postal šampion šentjernejskega ocenjevanja. To vino je prejelo najvišjo oceno in sicer 18,47.

Veseli nove kleti

Sicer pa se šentjernejski vinogradniki, ki bodo letos praznovali 50 let delovanja, veselijo nove, pomembne pridobitve: v Dolenji Brezovici, le kak kilometer iz Šentjerneja, so namreč na nekdanji Jordanovi kmetiji v zadnjih treh letih uredili novo vinsko klet z vsemi prostori, ki jih potrebujejo. Le vinski laboratorij za enkrat ostaja na starem mestu nad slaščičarko Košak na Plac, saj ima tam prave temperaturne pogoje.

Kot pove Darko Bambič, dolgoletni član društva in nekdanji predsednik, sedaj pa član NO ter koordinator novih prostorov, so pridobitve res veseli in so si jo dolgo želeli.

V prejšnjih prostorih, ki so bili zaradi visokih stopnic težje dostopni, je bila stiska in uspešno društvo, kot je njihovo si res zasluži boljše pogoje dela. Do teh so prišli zaradi posluha in razumevanja Župnije Šentjernej, ki jim je gospodarsko poslopje nekdanje Jordanove kmetije dala v 25-letni najem.

Več o novih prostorih v prihodnji številki Dolenjskega lista.

V foto galeriji fotografije ob odprtju nove kleti šentjernejskih vinogradnikov na nedavni podelitvi društvenih priznanj najboljšim.

L. Markelj, Foto: Simon Hočevar – MEGAfoto

