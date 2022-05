V trebanjski galeriji razstava Jože Volarič – poudarek na liku Matije Gubca

27.5.2022 | 10:00

Fotografije: Alenka S. Lamovšek

Trebnje - Galerija likovnih samorastnikov Trebnje s tokratno razstavo povezuje ideje preteklosti z obdobjem sodobnih družbenih sprememb. Razstava, preprosto poimenovana po avtorju del, Jože Volarič, namreč skozi lik Matije Gubca spodbuja h kritičnemu razmisleku, aktivnemu državljanstvu in dolgoročnim družbenim premikom, sporočajo iz galerije.

S tokratno razstavo, ki jo je postavila kustodinja Andrejka Vabič Nose, v Trebnjem v sodelovanju z zasebnimi lastniki in Gorenjskim muzejem obeležujejo 90-letnico umetnikovega rojstva in 10. obletnico njegove smrti ter poudarjajo njegovo povezanost s Temeniško in Mirnsko dolino: »Posebno pozornost namenjamo liku Matije Gubca, ki je tako navdušil Jožeta Volariča, da je izpod njegovih rok nastalo najmanj pet interpretacij tega lika. Najzanimivejša upodobitev je prav gotovo tista v naši galeriji, katere večja različica stoji pred osnovno šolo v Mokronogu. Skulptura je premišljeno zasnovana, polna simbolov in skladnih razmerij. Ob opazovanju različnih interpretacij Gubca spoznamo, da je Volarič za našo galerijo oz. za upodobitev v Mokronogu utelesil mitsko podobo nikoli poraženega kmeta, ki je sredi plamenov pretrgal okove in uporno dvignil roke.«

Jože Volarič je eden redkih samorastnikov, ki si je za medij izbral kovino, ki jo je dodobra spoznal že med izobraževanjem na rudarskem in kovinarskem področju. Pedagoško delo je dopolnil s pisanjem in ustvarjanjem. Bil je mojster haikujev, avtor številnih aforizmov in esejev, tehniko električnega obločnega varjenja jekla pa je usvojil v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja. Ustvaril je precejšen opus male plastike, z večjimi skulpturami, kot je denimo tudi kip Matije Gubca v Mokronogu, pa je zaznamoval javni prostor. Z izpostavljanjem tega kipa v Trebnjem hkrati obeležujejo obletnico ustanovitve Gubčeve brigade, prihajajočo 450-letnico hrvaško-slovenskega kmečkega upora ter spodbujajo k razmisleku o aktualnosti Gubca kot družbeno aktivnega, opolnomočenega in razmišljujočega posameznika, so v trebanjski galeriji zapisali v sporočilu za javnost.

Mojster umetniškega obdelovanja kovine je na Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov Trebnje sodeloval trikrat, v bogato galerijsko zbirko pa prispeval šest svojih del, od katerih so tri del tokratne razstave, ki bo na ogled do 9. oktobra. Glasbena šola Trebnje je z izbranim programom dopolnila včerajšnji prvi javni ogled razstave Jože Volarič, simbolno pa jo je odprl župan Občine Mirna Dušan Skerbiš, še sporočajo gostitelji razstave.

M. K.

Zvočni zapisi Andrejka Vabič Nose o razstavi Andrejka Vabič Nose o razstavi

Galerija