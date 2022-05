Učitelj leta 2022: Kdo bo nasledil Sašo Kralj?

27.5.2022 | 12:00

Priznanja učitelj leta se je lani razveselila Saša Kralj.

Novo mesto - Tudi v iztekajočem se šolskem letu so bile šole in učitelji na velikih preizkušnjah. Taki in drugačni modeli poučevanja, spreminjajoča se pravila, mehurčki, samotestiranja … Vse to ob otrocih in mladostnikih, ki od svojih učiteljev že tako terjajo zvrhano mero pozornosti, iznajdljivosti in potrpežljivosti, da ne govorimo o starših, ki v dinamiko pedagoških procesov prav tako vtisnejo svoj pečat.

Dovolj razlogov torej, da tudi letos izpeljemo akcijo Dolenjskega lista Učitelj leta.

Lani si je ta naziv po izboru naših bralcev prislužila profesorica angleškega jezika na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli Šolskega centra Novo mesto Saša Kralj, ki je v naboru več kot 300 imen, ki ste jih predlagali sami, zbrala največ glasov. Da ste izbrali pravo oseba, priča tudi poznejša nominacija Saše Kralj za žensko, ki je pomembno zaznamovala lansko leto po izboru revije Ona.

Veliko predlaganih imen v lanski akciji nas navdaja s spoznanjem, da imamo na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju in na kočevsko-ribniškem območju veliko odličnih pedagoških delavcev v osnovnih in srednjih šolah. Opravljajo pomembno in pogosto zelo nehvaležno delo, zato si zaslužijo, da jih javno izpostavimo in pohvalimo.

Glas za učitelja oziroma učiteljico lahko oddate preko spletne glasovnice ali glasovnice, ki jo objavljamo v Dolenjskem listu.

Vaše glasove sprejemamo do 15. junija, učitelja oz. učiteljico leta pa bomo razglasili predzadnji dan v tem šolskem letu, 23. junija.

B. B.