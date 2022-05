FOTO: Vozniku začetniku se je svet obrnil na glavo; zidanice množično skubili; cvičkarija gor al' dol - pihali boste

27.5.2022 | 14:00

Nesreča pri Jelovcu (Foto: PGD Sevnica)

Sinoči okoli 19.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti med Boštanjem in Tržiščem pri Jelovcu. Sevniški policisti so ugotovili, da je 21-letni voznik začetnik peljal iz smeri Boštanja proti Tržišču. V ovinku je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ogrado ter se z vozilom prevrnil. Povzročitelja, ki se je v nesreči lažje poškodoval, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je voznik začetnik vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,34 miligrama alkohola. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Z dvema promiloma vijugal po avtocesti

Nekaj po 20. uri je občan policiste obvestil o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Novem mestu vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Na podlagi opisa so kršitelja izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 45-letnega voznika in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1 miligram alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Čez vikend poostrene kontrole, Festival cvička gor al' dol

V zadnjem času na območju PU Novo mesto ponovno ugotavljajo porast števila povzročiteljev prometnih nesreč in kršiteljev, ki vozijo pod vplivom alkohola. Letos so obravnavali 46 prometnih nesreč, ki so jih povzročili opiti vozniki in ugotovili 480 kršitev, povezanih z vožnjo pod vplivom alkohola. Ta konec tedna bodo na Dolenjskem poostrili nadzor.

Vozniki pod vplivom alkohola so v letu 2021 na našem območju povzročili 155 prometnih nesreč, kar je skoraj za četrtino več, kot v letu 2020. V teh nesrečah sta dve osebi izgubili življenje, 15 jih je utrpelo hude poškodbe, še 61 je bilo lažje poškodovanih (v letu 2020 so vozniki pod vplivom alkohola povzročili 126 prometnih nesreč v katerih je ena oseba izgubila življenje, 13 je bilo hudo poškodovanih, 40 pa jih je utrpelo lažje poškodbe). Od leta 2013 je na cestah na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola, umrlo 28 ljudi.

Predvsem skrbi dejstvo, da na delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč narašča, ponovno opozarjajo s PU NM. Če se je trend do leta 2019 nekoliko zmanjševal in je bil pod 10%, v zadnjih letih ponovno narašča in je lani znašal že 12,3%. Največ alkoholiziranih povzročiteljev nesreč je bilo v starostni skupini med 35 in 44 let in med 25 in 34 let. Najvišja povprečna stopnja alkoholiziranosti je bila v starostni skupini povzročiteljev med 45 in 54 let, in sicer 1,73 g/kg.

Vlomi in tatvine

V noči na četrtek so na območju Pangrč Grma neznanci vlomili v devet zidanic. Ukradli so nekaj kosov orodja, radijski sprejemnik in električni podaljšek. Na več objektih je zaradi vlomov nastala le premoženjska škoda, lastniki ocenjujejo, da so oškodovani za okoli 4000 evrov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V naselju Gornja Paka na območju PP Črnomelj je med 25. 5. in 26. 5. nekdo vlomil v gospodarski objekt in odnesel dve motorni žagi ter posode z gorivom. Lastnika je oškodoval za 700 evrov.

Na parkirnem prostoru pokopališča na Mirni je sinoči med 21. in 22. uro nekdo vlomil v osebni avtomobil. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Kubanca v Posavju

Policisti so na območju Rigonc izsledili in prijeli dva ilegalna migranta, državljana Kube.

M. K.