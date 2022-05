1. Festival cvička: Veliki poklon cvičku in Dolenjski

27.5.2022 | 12:50

Novomeški Glavni trg je že zjutraj obiskala tudi ekipa Planet tv in župan Gregor Macedoni je gledalce vabil na rdeče obarvani festival ... (Foto: MO NM FB)

Novo mesto - Teden cvička na Glavnem trgu od petka do nedelje, Pop Up Wine Festival na Grmu v petek, študentska Cvičkarija na Novem trgu v soboto – Kronanje kralja cvička in izbor cvičkove princese – Od Modrijanov in Mladih Dolenjcev do Čukov, skupin DMP in Dan D

Danes se v Novem mestu začenja 1. Festival cvička, ki povezuje tri prireditve na treh prizoriščih – na Glavnem trgu, Novem trgu in na gradu Grm. Teden cvička, največja vinsko-turistična prireditev na Dolenjskem, se letos vrača v dolenjsko prestolnico, v Novo mesto po enajstih letih, na sam Glavni trg pa po dvanajstih, ko smo imeli zadnjič v mestu tudi študentsko Cvičkarijo. Omenjenima cvičkovima prireditvama pa se letos pridružuje še Pop Up Wine Festival, ki so ga na gradu Grm prvič pripravili pred šestimi leti.

Teden cvička letos praznuje častitljiv jubilej, saj ga bo Zveza društev vinogradnikov Dolenjske pripravila petdesetič, tokrat pod patronatom Zavoda Novo mesto, ki je krovni organizator Festivala cvička. Dogajanje na Glavnem trgu se bo začelo v petek ob 14. uri z degustacijo najbolje ocenjenih vin v Hiši kulinarike, ki bo trajala vse tri dni, ob petih bo tradicionalna povorka dolenjskih društev vinogradnikov, ob sedmih slavnostno odprtje, ob osmih zvečer bodo na oder stopili Modrijani. Ti bodo uro pozneje oder za eno uro prepustili vinogradnikom, ki bodo za novega kralja cvička okronali Janeza Colnarja mlajšega in razglasili novega ambasadorja cvička, potem pa se bo rajanje z Modrijani nadaljevalo.

V soboto se bo dogajanje začelo že ob 9. uri s spremljevalno prireditvijo Krka živi! in vodenim ogledom odprtih zidanic na Trški gori, ob 10.30 bo na Glavnem trgu nastopila Etno banda Poseben gušt, ob enajstih bo v Novo mesto iz Ljubljane pripeljal cvičkov vlak, ob 11.30 bo predstavitev razgledne ploščadi na Kapitlju, popoldne bodo ljudstvo zabavali Foksnerji, razglasili bodo najboljše slovenske salame, na velikem odru pa bo zvečer Modrijane nasledila Tanja Žagar, med njenim nastopom bodo izbirali in razglasili novo cvičkovo princeso.

Nedeljski program se bo začel s cvičkovo mašo ob 8.30, ob 10.30 se bo začelo tekmovanje v kuhanju golaža, popoldne in zvečer pa bodo najprej s programom za otroke in mlade družine in potem še za vse druge nastopili Čuki. Vmes bodo pripravili še podelitev priznanj za najbolje ocenjena vina in razglasitev naj cvičkovih proizvodov.

Študentska Cvičkarija se bo na Novem trgu zgodila v soboto. Začelo se bo ob 16. uri z degustacijo izbranih vin, Novomeško tržnico. Tu bodo še kmečke igre in Cvičk maraton, nastopa folklornega društva Kres in Plesnega studia Novo mesto, predstavitev aktiva kmečkih žena ter nastopa mažoretk in mestne godbe. Koncertni del se bo začel ob osmih zvečer, nastopile pa bodo skupine Plateau, Rock Otočec band, DMP, Dan D, Kingston in Mladi Dolenjci.

Vrata gradu Grm se bodo za Pop Up Wine Festival odprla v petek ob 15. uri, ko se bo tam začela degustacija vin vseh razstavljavcev in pokušina delikates lokalnih ponudnikov. Ob osmih bo za plesno presenečenje poskrbel Plesni studio Novo mesto, od devetih do enih zjutraj pa bo goste na gradu zabaval DJ Vertigo. Podroben program prireditev najdete na spletni strani festival-cvicka.si.

I. V.