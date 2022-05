Krški svetniki o kadrovski stiski ZD, svetnik SNS Šiško napovedal odstop

27.5.2022 | 13:30

Dušan Šiško je po parlamentarnih volitvah izstopil iz SNS-a. (Foto: arhiv DL)

Zadnja seja krških svetnikov (Foto: MO Krško)

Krško - Svetniki Mestne občine Krško so se na včerajšnji redni seji seznanili z vizijo reševanja kadrovskega pomanjkanja v posameznih poklicih v Zdravstvenem domu (ZD) Krško, med drugim pa sprejeli sklep o potrditvi projekta prenove regionalne ceste Krško-Zdole. Svetnik SNS Dušan Šiško je na seji napovedal svoj odstop, saj je pred dnevi izstopil iz stranke.

Na svetniško pobudo, da je potrebna razprava o stanju zdravstva v občini, se je seje udeležila direktorica ZD Krško Tatjana Fabjančič Pavlič. Ocenila je, da je stanje s kadri v ZD Krško, ki ima 175 redno zaposlenih in 14 pogodbenih sodelavcev, podobno stanju v drugih slovenskih zdravstvenih zavodih.

Potrebujejo pediatra, specialista družinske medicine, zobozdravnika ...

Najbolj sicer potrebujejo specialista pediatra, potrebovali pa bodo tudi še enega specialista družinske medicine in dva zobozdravnika. Med deficitarnimi poklici so tudi psihologi, klinični psihologi in logopedi. Med razlogi za tako stanje pa je med drugim navedla splošno pomanjkanje kadra v državi, rast dolgotrajnih bolniških odsotnosti, porodniške odsotnosti in odločanje zdravstvenega kadra za manj obremenjeno ter bolje plačano delo.

Kot je poudarila Pavličeva, sicer stalno iščejo nov kader. Kratkoročno računajo predvsem na tujino, pri čemer imajo težave predvsem z združevanjem družin in zagotavljanjem stanovanj. Najemajo tudi zunanje pogodbene sodelavce in računajo na štipendiste. Dolgoročno pa želijo zagotoviti občinsko oz. regijsko financiranje specializacij in štipendiranje deficitarnih poklicev.

V ZD Krško sicer zaradi širitve zdravstvenih programov in zagotovite boljših pogojev dela in dostopnosti storitev načrtuje tudi gradnjo prizidka, je po sporočilu krške občine še napovedala Fabjančič Pavličeva.

Prenova ceste

Krški svetniki so še med drugim potrdili približno 7,5 milijona evrov vreden projekt prenove regionalne ceste Krško-Zdole v dolžini 3,5 kilometra, za katerega bo krška občina prispevala nekaj več kot 930.000 evrov, razliko pa bo pokrila država.

Odstop svetnika

Imenovali so tudi člane občinskih volilnih komisij, svetnik SNS Šiško pa je na seji napovedal svoj odstop. Kot je pojasnil, je pred nekaj dnevi izstopil iz Slovenske nacionalne stranke. Predlagal je, da svetniki na prihodnji seji potrdijo naslednjega z liste SNS za občinski svet.

STA; M. K.