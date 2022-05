Odprli prostore nove zdravstvene postaje - k zdravniku končno doma

27.5.2022 | 19:40

Trak ob odprtju nove zdravstvene ambulante sta slovesno prerezala župan Andrej Martin Kostelec in zdravnik Mitja Mataln.

Šentrupert - Danes popoldan so v Šentrupertu v sklopu praznovanja občinskega praznika tudi uradno odprli zdravstveno ambulanto, v kateri sicer že od začetka maja dela zdravnik Mitja Mataln, pomaga pa mu medicinska sestra Darja Lenič. Župan Andrej Martin Kostelec je poudaril, da je to zgodovinski dan za občino, že dolgo je bila namreč želja, da bi imeli tudi Šentrupertčani svojega zdravnika, zato je občina zdravstveno postajo uredila v prostorih nekdanje pošte, nasproti osnovne šole.

Investicija jih je stala nekaj več kot 300.000 evrov, za nakup prostorov so odšteli 67.000 evrov, za prenovo in opremo pa okoli 230.000 evrov. »Javili smo se na razpis ministrstva za zdravje, od koder pričakujemo sofinanciranje naložbe v višini 110.000 evrov. Upamo, da bo kaj prispeval tudi Zdravstveni dom Trebnje, soustanovitelji katerega smo. Glede na to da so investirali v zdravstvene postaje na Mirni in v Mokronogu, se nam zdi, da bi bilo pravično, če bi tudi v našo,« meni Kostelec.

Občina se je po njegovih besedah večkrat obrnila na trebanjski zdravstveni dom, ali bi lahko tudi v Šentrupertu zagotovili splošnega zdravnika, s čimer bi omogočili lažji dostop občanom do osnovnih zdravstvenih storitev, a jim zaradi pomanjkanja kadra niso mogli ugoditi. Zadevo so zato vzeli v svoje roke in se odloči, da do zdravnika pridejo prek podeljene koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine

Zdravnik Mitja Mataln, ki se je kot edini kandidat prijavil na razpis za podelitev koncesije, pravi, da so vtisi po prvem mesecu odlični, saj go ga ljudje toplo sprejeli. Z vsakim na novo opredeljenim pacientom opravi daljši pogovor o njegovem zdravju in morebitnih terapijah, ob tej priložnosti je tudi povabil ljudi, da se opredelijo zanj, saj še ni povsem zaseden. »Vse delamo tudi v tej smeri, da bomo tukaj lahko izvajali dejavnosti, kot so denimo odvzem krvi ali cepljenje, da se ljudem ne bo treba voziti v Trebnje ali kam drugam,« še dodaja 33-letni Mataln, ki prihaja s kozjanskega konca, pred tem je osem let delal v Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah, pod katerega sodi tudi zdravstvena postaja Rogaška Slatina, kjer je bil zadnja štiri leta.

Ambulanta je med tednom večinoma odprta dopoldne, le v sredo deluje v popoldanskem času.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija