FOTO: Na Seidlovi rezali iz pločevine; utopljenec v Krki

27.5.2022 | 18:50

Nesreča na Seidlovi pri novomeški gimnaziji (vse tri fotografije: FB Policijske kontrole Dolenjska)

Dopoldne ob 10.42 je v naselju Krška vas, občina Brežice, občan v reki Krki opazil neodzivno osebo. Gasilci PGE Krško so z opremo za reševanje iz vode utopljeno osebo prenesli na brežino in jo predali pristojnim službam. Na kraju so bili prisotni policisti, reševalci NMP Brežice in pogrebna služba.

Trk sredi Šentjerneja

Ob 8.28 je na semaforiziranem križišču v Šentjerneju prišlo do naleta dveh osebnih vozil. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom eno vozilo sneli z vlečne kljuke drugega vozila, odstranili vozili s ceste, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom ter očistili cestišče. Eno poškodovano osebo so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Na Seidlovi rezali iz pločevine

Ob 13.12 sta na Seidlovi cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom rešili eno ukleščeno osebo ter razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gasilci, nato reševalci

Ob 10.51 so v naselju Ratje, občina Žužemberk, gasilci PGD Hinje in Žužemberk nudili pomoč obolelemu do prihoda reševalcev NMP Novo mesto, ki so obolelega odpeljali v SB Novo mesto.

Gorele bale slame

Ob 7.09 so v bližini naselja Kerinov Grm, občina Krško, zagorele bale slame. Gasilci PGE Krško so pogasili štiri goreče bale.

M. K.