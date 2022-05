V vojašnici dan odprtih vrat in predstavitev mednarodne vaje

28.5.2022 | 12:30

V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki bo v nedeljo, 29. maja, dan odprtih vrat. (Simbolična fotografija, foto: M. L.)

Cerklje ob Krki - V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki bo v nedeljo, 29. maja, od 10. do 17. ure dan odprtih vrat. Tega dne ob 11. uri bo tudi postroj udeležencev mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 2022. Vaja poteka med 23. majem in 5. junijem na širšem območju Slovenije.

V okviru dneva odprtih vrat vojašnice si bodo obiskovalci lahko ogledali opremo in oborožitev Slovenske vojske ter letala in helikopterje, ki sodelujejo na omenjeni vojaški vaji. Slovenska vojska napoveduje tudi prelete letal.

Na mednarodni vojaški vaji Jadranski udar 2022, ki v Sloveniji poteka že deseto leto, sodeluje okrog 650 udeležencev, med njimi je približno 400 pripadnikov iz 26 zavezniških in partnerskih držav: Albanije, Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Danske, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Italije, Kanade, Latvije, Litve, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Romunije, Slovaške, Španije, Švice, Turčije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike.

Vaja poteka na štirih območjih v državi, in sicer na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojnin ter na širšem območju občin Bohinj, Idrija in Ribnica.

M. L.