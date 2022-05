Skupščina Melamina junija tudi o nesreči; poročila še ni; v kratkem zagon dela proizvodnje

Srečko Štefanič, Zdravko Počivalšek in Vladimir Prebilič dan po nesreči pred Melaminom (STA)

Čez teden ali dva nameravajo zagnati obutveno dejavnost. (Bobo)

Kočevje - Delničarji kočevskega Melamina se bodo na skupščini 29. junija med drugim seznanili s poslovanjem v lanskem letu in odločali o predlogu, da se 7,3 milijona evrov bilančnega dobička ne deli. Vodstvo jim bo podalo tudi informacije o hudi delovni nesreči 12. maja, kaže na Ajpesu objavljen sklic skupščine.

Poleg odločanja o bilančnem dobičku, ki ga ne bi delili in bi ga opredelili kot preneseni dobiček, je na dnevnem redu med drugim podelitev razrešnice upravi in nadzornikom za delo v lanskem letu in imenovanje družbe Ernst & Young Revizija za revizorja poslovanja v letih 2022, 2023 in 2024.

Lastniki se bodo seznanili z informacijo o delovni nesreči 12. maja, njenih posledicah in poteku sanacije. Nesreča je zahtevala šest življenj, in sicer je pet oseb umrlo ob eksploziji v Melaminu, ena pa kasneje v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Še pet ljudi je bilo poškodovanih, od tega štirje lažje in eden huje.

Poročila o nesreči še ni, po prvih domnevah pa naj bi jo povzročila človeška napaka pri prečrpavanju ene od surovin v skladiščni prostor. Eksplozija in požar, ki je sledil, sta močno poškodovala tovarno in delno tudi njeno okolico. Šlo je sicer za najhujšo industrijsko nesrečo v državi doslej. Uprava Melamina je škodo ocenila na približno 36 milijonov evrov.

Čiščenje še poteka

Direktor Srečko Štefanič je povedal, da v podjetju trenutno še potekata čiščenje in sanacija po nesreči. Imeli so tudi že več sestankov s skupinami delavcev o tem, kako bo potekalo delo. Med drugim nameravajo čez teden ali dva zagnati obutveno dejavnost, čez mesec in pol lesno industrijo, medtem ko naj bi glavno dejavnost po prvotnih načrtih zagnali v letu in pol.

Trenutno že delajo delavci, zadolženi za logistiko, in zaposleni v komerciali. Ko bosta zagnani še obutvena in lesna dejavnost, bi lahko po besedah Štefaniča delalo od 50 do 100 zaposlenih. Ostali od 220 zaposlenih bodo na čakanju, lahko pa bodo posojeni tudi drugim delodajalcem, ki bodo za Melamin izvajali določene storitve, je še povedal Štefanič.

Kočevski občinski svet je 16. maja na izredni seji o nesreči sprejel sklep o imenovanju posebne komisije, sestavljene iz občinski svetnikov, predstavnikov zainteresirane javnosti, občinske uprave in podjetja, katere cilj bo spremljati aktivnosti, povezane s sanacijo podjetja. Kot je dejal župan Vladimir Prebilič, je cilj komisije zagotoviti preglednost sanacije in čim več odgovorov ljudem, služila pa naj bi tudi vzpostavitvi zaupanja med podjetjem in občinskim svetom. V občini je bil 24. maj dan žalovanja po tragični nesreči.

