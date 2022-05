Novomeški svetniki potrdili proračun '23 in ustanovitev stanovanjskega sklada

28.5.2022 | 16:00

Svetniki že nekaj časa spet zasedajo na rotovžu. Prej so zaradi covida iskali večje dvorane. (Foto: MO NM)

Novo mesto - Novomeški svetniki so na četrtkovi redni seji v drugi obravnavi, ki je upoštevala pripombe in predloge, potrdili predlog proračuna za prihodnje leto. Ta pri prihodkih predvideva 58,1 milijona evrov in pri odhodkih 67,1 milijona evrov ter še naprej ohranja postopno zniževanje zadolženosti, ki traja od leta 2015, je navedel župan Gregor Macedoni.

Sicer pa proračun prihodnjega leta sledi naložbeni naravnanosti in ciljem ter prioritetam strateških dokumentov občine, je dodal novomeški župan.

Svetniki so v nadaljevanju seje po drugi obravnavi potrdili ustanovitev javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, čigar poglavitna naloga bo upravljanje z občinski nepremičninami, zagotavljanje državne in evropske denarne podpore in vodenje naložb (o tem smo podrobneje že poročali). Svetniki so hkrati potrdili sklep o prenosu nepremičnin na sklad.

V drugi obravnavi so potrdili še elaborate in odloke o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območja občinskih podrobnih prostorskih načrtov Mrzla dolina-zahod, Brod-Drage in Birčna vas-sever, po skrajšanem postopku pa spremembe in dopolnitve odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju občine.

Med drugim so še sprejeli tretjo dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za preteklo leto in potrdili načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto prihodnjega leta.

Pri kadrovskih zadevah so imenovali posebno občinsko volilno komisijo za izvolitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, za predstavnika Mestne občine Novo mesto v skupščini Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto imenovali Boštjana Gaberca, za nadomestno predstavnico ustanovitelja v svetu Dolenjskih lekarn Novo mesto dr. Jano Bolta Saje, za nadomestno predstavnico ustanovitelja v svetu Zdravstvenega doma Novo mesto Matejo Ribič in podali pozitivno mnenje kandidatki Zdenki Mahnič za ravnateljico Osnovne šole Grm. Občinski svet se je seznanil tudi z izstopom svetnice iz ene izmed svetniških skupin ter zavrnil zahtevo za izločitev župana iz postopka odločanja o pritožbi zoper odločbo občinskega inšpektorja.

M. K.