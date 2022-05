Vodni viri zaradi Melamina vendarle onesnaženi?

28.5.2022 | 08:35

Po tragični nesreči v Melaminu je tudi v tla stekla onesnažena požarna voda. Po prvih podatkih hujših posledic naj ne bi bilo, sinoči so sporočili, da vendarle obstaja nevarnost oz. možnost onesnaženja vodnih virov. Podrobnosti bodo verjetno znane te dni. (Foto: arhiv DL; M. G.)

Javno podjetjo Hydrovod Kočevje je odsvetovalo uporabo vode iz vodovoda vsem uporabnikom, ki so z vodooskrbovani iz vodovodnih sistemov Bilpa, Vrh – Krkovo, Spodnji Log, Brezovica – Vimolj, Laze pri Predgradu, Knežja Lipa, Predgrad – Dol, Koprivnik, Kostel – Kaptol – Delač in Žaga. Po mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Agencije za okolje RS namreč obstaja verjetnost povezave oziroma možnost zatekanja onesnažene vode iz tovarne Melamin Kočevje prek reke Rinže ali Bilpe v vire pitne vode. Nacionalni inštitut za javno zdravje na teh vodovodnih sistemih odsvetuje uporabo vode za pitje, pripravo hrane in osebno higieno.

Štab Civilne zaščite občine Črnomelj in poveljstvo Gasilske Zveze Črnomelj sta skupaj z ostalimi službami že prevzela koordinacijo in aktivnosti zagotavljanja oskrbe z vodo na območju Poljanske doline v občini Črnomelj, ki sodi pod omenjeno območje možnega onesnaženja.

Na območju naselij Stari trg ob Kolpi, Zagozdac, Gorenja Podogora, Dolenja Podogora, Kovača vas, Deskova vas, Močile, Prelesje, Kot ob Kolpi, Sodevci, Dečina, Gorenji Radenci, Srednji Radenci in Dolenji Radenci v črnomaljski občini so tako gasilci sinoči že začeli razvažati pitno vodo in vodo za živino.

Vodni viri za Kočevje in okolico se nahajajo zunaj vplivnega območja nesreče v podjetju Melamin in oskrba porabnikov poteka nemoteno in je varna, so še sporočili iz Hydrovoda.

Pri Krasincu avto na streho

Minulo noč ob 3.29 je pri naselju Krasinec, občina Metlika, osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na strehi. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili eno ukleščeno osebo in pomagali pri prenosu reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Metlika, ki so poškodovanega oskrbeli na kraju in pripeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Padla v stanovanju

Ob 19.54 so v ulici Šmihel v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pomagali onemogli osebi, ki je padla v stanovanju, ter jo prenesli do postelje.

Gorelo pri Škrjančah

Sinoči ob 19.46 je pri naselju Škrjanče pri Novem mestu gorel kup vejevja in ostankov lesa. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov.

M. K.