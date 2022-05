FOTO: Povorka uspela. Okronan novi kralj cvička Janez Colnar ml. Ambasador cvička Peter Camloh

28.5.2022 | 10:00

Novi kralj cvička Janez Colnar ml. je okronan!

Društvo vinogradnikov Janeza Trdine

Novomeške mažoretke so popestrile povorko vinogradnikov.

Manjkali niso prapori vinogradniških društev, kar 32 jih je sodelovalo v povorki.

Šentjernejski vinogradniki so med povorko natakali v "banko", da ne bi presahnil a...

Novo mesto - Ta konec tedna je dolenjska prestolnica v znamenju cvička.

Včeraj popoldne se je pričel prvi dan t. i. Festivala cvička, v okviru katerega poteka tudi jubilejni, 50. teden cvička, po devetih letih spet v Novem mestu.

Začelo se je že popoldne z degustacijo najbolje ocenjenih vin v Hiši kulinarike, zelo obiskana in prava paša za oči pa je bila tradicionalna povorka 32 vinogradniških društev dolenjske zveze vinogradnikov, v kateri deluje preko pet tisoč vinogradnikov.

Ti so se ozaljšani v svoje društvene uniforme za konjenico, novomeško godbo in mažoretami odpravili od Grma preko kandijskega mostu čez Glavni trg. Mnogi so s seboj imeli košarice z dobrotami, pa steklenice s cvičkom, ki so ga ponujali mimoidočim, pa harmonike in kitare, prepevali so, skratka gledalcem, ki so zapolnili Glavni trg, so se predstavili kot veseli vinogradniki. Razveseljivo je bilo med njimi videti tudi dosti mladih.

Sledila je svečana otvoritev 50. tedna cvička, ki je letos združen še s študentsko Cvičkarijo (ta bo danes potekala na Novem trgu) ter s Pop Up Wine festival na gradu Grm (včeraj je bila na njem mogoča degustacija vin vseh razstavljavcev in pokušina delikates lokalnih ponudnikov), tridnevno dogajanje pa poteka pod patronatom Zavoda Novo mesto.

Cviček postal kvalitetno vino

Zbrane je na Glavnem trgu nagovoril predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, zadovoljen, da jubilejni Teden cvička poteka spet v dolenjski prestolnici in da je postal iz leta v leto bolj množičen in prepoznavni praznik dolenjskih vinogradnikov. Poudaril je, kako se je v pol stoletja spreminjala prireditev, pa tudi cviček, dolenjski posebnež, ki je postal zelo kvalitetno vino – seveda tudi po zaslugi izobraževanj in zavzetega in vztrajnega dela naših vinogradnikov. Upa, da se težak položaj v sektorju vinogradništva in vinarstva popravi, da pride čas, ki bo do kmeta prijaznejši.

Zbrane so nagovorili tudi predsednik Vinisa Alojz Slavko Toplišek, pa predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič. Poudarila sta zadovoljstvo, da se je Dolenjska s cvičkom umestila v slovenski vinorodni prostor od obale do Lendavskih goric. Čestitala sta vsem, ki pridno pridelujejo cviček in tudi druge sorte vina.

Novi kralj cvička Janez Colnar presrečen

Društvo vinogradnikov Šmarjeta je šlo ponosno v povorki z novim kraljem cvička Janezom Colnarjem ml.

Na prireditvi so okronali so novega kralja cvička, ki je postal Janez Colnar ml. iz Lešnice pri Otočcu, član DV Šmarjeta. Njegov cviček je na ocenjevanju dobil za to sorto zelo visoko oceno 16,83, skupaj z družino pa ga je pridelal na Trški gori. Krono mu je predal lanski kralj cvička Matjaž Golob iz DV Malkovec, ki je prišel v družbi še aktualne cvičkove princese Maje Vovko.

Janez Colnar, ki prihaja iz znane vinogradniške družine, v kateri so že doseli tak uspeh – njegov oče Janez Colnar jo je osvojil že dvakrat, leta 2008 in 2012 - je po kronanju povedal, da je ponosen nase in na vse, ki pridelujejo odlična vina, da je hvaležen svoji družini in vsem prijateljem, ki mu stojijo ob strani, poudaril pa je še, da morajo vinogradniki vztrajati in ohranjati naše vinorodne griče ter pridelovati odlična vina ter si zaupati, da delajo dobro. Krono je posvetil nedavno preminulemu dedku Janezu, ki mu kot človek in vinogradnik ostaja velik vzor.

Peter Camloh iz DV Malkovec novi ambasador cvička

Peter Camloh (v sredini) je postal nov ambasador cvička. Na levi Miran Jurak, na desni pa Aleš Makovac, direktor Zavoda Novo mesto.

Na otvoritvi je zapel Šentjernejski oktet (na sliki) in tamburaška skupina Kres iz Novega mesta.

Z zapravljivčkom sta se peljala dosedanja cvičkova princesa Maja Vovko in kralj cvička Janez Golob.

Manjkal ni niti pražen krompir

Tudi na gradu Grm je bilo včeraj živahno na Pop Up Wine festivalu. Zadovoljen je bil tudi glavni organizator Gregor Kren (drugi z leve).

Na Tednu cvička razglasijo tudi novega ambasadorja cvička. Ta naziv pripada vinogradnikom, ki so s svojo osebnostjo, predanostjo, strokovnostjo in vestnostjo prispevali k enotni podobi cvička, kot ga poznamo danes.

Tokrat je to postal Peter Camloh, že štiri desetletja član DV Malkovec, ki s svojo dobro voljo in pozitivno energijo povezuje ljudi, za promocijo cvička pa skrbi, kamor ga zanese pot – po naši lepo deželi in tudi po tujini.

Peter Camloh, ki je obiskoval srednjo kmetijsko šolo Grm v Novem mestu in zaključil višjo agronomsko šolo v Mariboru, je tudi govedorejec. V hlevu ima 60 glav goveje živine, v vinogradu pa zasajenih pet tisoč trt. Strmine njegovih vinogradov so neizmerne, zato je potrebno še vedno skoraj vse obdelati ročno.

Vseskozi je član upravnega odbora DV Malkovec, en mandat je bil tudi predsednik. Že 12 let opravlja funkcijo podpredsednika in je eden od vodij sekcije degustatorjev. Svoje znanje in izkušnje deli z ostalimi, pomaga na degustacijah in ostalih strokovnih prireditvah. V društvu je aktiven tudi kot pevec v pevskem zboru.

Zadruga Vesela dolina

Svoje izkušnje in poznanstva je ves čas bogate poklicne in poslovne poti od predsednika Govedorejskega društva, člana sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in predsednika Kmečke zadruge Sevnica, uporabljal za promocijo Dolenjske in cvička. Bil je tudi predsednik Društva salamarjev Sevnica, doma in v tujini je zagovarjal, da je prav cviček vino, ki sodi k suhim mesninam.

Svoj vinograd ima v Veseli dolini, zato ni naključje, da se tako imenuje zadruga, ki jo je ustanovil in je še danes tudi njen predsednik. Združuje sedem Malkovških vinogradnikov, ki tako tržijo Cviček z Malkovca po vsej Sloveniji, nekaj pa tudi zdomcem v Nemčiji. Peter je tudi gonilna sila pri izgradnji vinogradniškega doma na Malkovcu, ki bo služil v turistične namene in za potrebe društev v Tržišču.

Sinočnje pestro dogajanje na Glavnem trgu, ki ga je povezoval Lojze Bojanc, je popestril nastop Modrijanov, obetaven program pa je tudi še tudi danes in jutri – upajmo, da ne bo ponagajalo deževno vreme.

V foto galeriji utrip s sinočnjega pestrega dogajanja na gradu Grm ter v centru Novega mesta.

Besedilo in foto: L. Markelj

