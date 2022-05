Sezona Lige NLB končana, Trimo podprvak, v Evropo tudi Riko



Trebanjci so državni podprvaki. (Foto: RK Trimo Trebnje)

V petek je bil odigran zadnji krog Lige NLB, Celjani pa so pred domačimi navijači dvignili pokal državnih prvakov.

Rokometaši iz knežjega mesta so odločno nastopili tudi na zadnji tekmi te sezone, kljub temu da so imeli naslov zagotovljen že pred srečanjem s SVIŠ Ivančno Gorico. V 26. krogu Lige NLB so zabeležili zmago in tako sezono zaključili s štirimi točkami prednosti pred drugouvrščenimi Trebanjci. Ti so se v petek prav tako veselili novih dveh točk, v Škofji Loki so gostitelje premagali s 30:27. Nekoliko je spodletelo Velenjčanom, ki pa so si že pred časom zagotovili tretje mesto v državnem prvenstvu. Četrtega, ki še vodi v Evropo, so z zmago v zadnjem krogu potrdili Ribničani, ki so premagali Mariborčane. Sezono sta s pozitivnima rezultatoma sklenili tudi obe zasedbi iz prestolnice, Ljubljančani so bili boljši od Dobove, Slovanovci pa od Herza Šmartnega. Obračun med Ormožani in Koprčani se je končal z remijem.

Od Lige NLB se v prihodnji sezoni poslavljata ekipi Ljubljane in Herza Šmartnega, ki sta zasedli končno 13. oziroma 14. mesto, njuni mesti pa bosta zapolnili zasedbi Krškega in Krke.

LIGA NLB, 26. KROG:

petek, 27. maja:

RD URBANSCAPE LOKA : RK TRIMO TREBNJE 27:30 (8:15)

U. Pipp 10 (3), Cingesar 7 (1); Horvat 6, Ćorsović 5.

Igralec tekme: Luka Florjančič (RK Trimo Trebnje)

STATISTIKA

Trebanjci so drugo zaporedno sezono končali na drugem mestu v Ligi NLB. V sezoni 2020/21 so državno prvenstvo sklenili za Velenjčani, tokrat pa za Celjani.

Izbranci Uroša Zormana so imeli od prve do zadnje minute nadzor nad igro v škofjeloški dvorani Poden. Že v prvem polčasu so si priigrali prednost sedmih golov (15:8), lepega kapitala pa v nadaljevanju niso zapravili.

V dolenjski ekipi sta bila strelsko najbolj učinkovita Gašper Horvat s šestimi in Miodrag Ćorsović s petimi goli, v gorenjski pa Urban Pipp z desetimi in Darko Cingesar s sedmimi zadetki.

Od rokometnih igrišč se je po 25 letih aktivne kariere poslovil Grega Jamnik, ki velja za rekorderja v slovenskem državnem prvenstvu. Pri rosnih 19 letih je namreč na eni tekmi dosegel kar 30 golov, kar je največ med vsemi rokometaši.

Grega Jamnik, rokometaš Urbanscapa Loke: "Končujem z dvignjeno glavo. Že od mlajših selekcij sem bil otrok z veliko energije, vedno sem dal vse od sebe. V moji karieri je bilo veliko lepih, pa tudi slabih trenutkov. Ponosen sem nase. Petkova tekma je bila zelo čustvena, bil sem nekoliko nervozen. Hvala soigralcem in vodstvu, hvala navijačem, hvala rokometu."

Luka Florjančič, rokometaš Trima Trebnje: "Za nami je uspešna sezona, gradili smo na hitri igri in čvrsti obrambi. Čeprav ta tekma ni o ničemer odločala, smo se nanjo pripravili kot na vsako drugo. Zahvalil bi se soigralcem in vodstvu za vso podporo v teh letih. Rokomet mi je dal veliko, petkova tekma pa mi bo za vedno ostala v spominu, saj je bila moja zadnja."

MRK LJUBLJANA : RK DOBOVA 35:30 (16:13)

Pernovšek 8 (5), Brulec 6 (5); Rantah 10 (4), Šafranko 5.

Igralec tekme: Blaž Pintar (MRK Ljubljana)

STATISTIKA

Rokometaši iz slovenske prestolnice so se z zmago nad tekmeci iz Posavja poslovili od Lige NLB. Po tej sezoni se bodo skupaj z rokometaši Herza Šmartnega preselili v 1. B državno rokometno ligo, njuni mesti pa bodo v sezoni 2022/23 zapolnili rokometaši iz Krškega in Novega mesta.

Izbranci Romana Šimona so bili v uvodnih dvajsetih minutah v podrejenem položaju, po zaostanku z 8:10 pa so zaigrali veliko bolje v obeh smereh in se na veliki odmor podali s prednostjo treh golov (16:13). V nadaljevanju niso popustili, po tretji zmagi v tej sezoni so osvojili končno 13. mesto.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Luka Pernovšek z osmimi, v gostujoči pa Nik Rantah z desetimi goli.

Herman Leskovar, rokometaš Ljubljane: "Za nami je zahtevna sezona, zbrali smo več porazov kot zmag. Na petkovi tekmi smo se borili za vsako žogo. Ta zmaga je dobra popotnica za naprej, ponosen sem na soigralce in hvaležen za to sezono."

Marko Abramović, rokometaš Dobove: "Čeprav je bil to zadnji krog, smo dali vse od sebe. Borili smo se do konca, a nam je malo zmanjkalo. Čestitke Ljubljančanom."

RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO : RK SVIŠ IVANČNA GORICA 34:26 (16:15)

Cokan 10 (4), Mlakar in Čepić po 4; Vidmar 6, Kutnar, Tekavec in Hočevar po 4.

STATISTIKA

Celjani so na paradi prvakov, kot so v knežjem mestu poimenovali petkov dogodek, po pričakovanjih na kolena položili tekmece iz Ivančne Gorice in Ligo NLB končali na prvem mestu s štirimi točkami prednosti pred drugouvrščenimi Trebanjci. Celjski rokometaši so v tej sezoni osvojili že 25. naslov državnih prvakov, od slovenske osamosvojitve so le šestkrat ostali brez laskave lovorike. Štirikrat so se naslova veselili Velenjčani (2008/09, 2011/12, 2012/13 in 2020/21), po enkrat pa Prulčani (2001/02) in Koprčani (2010/11).

Izbranci Alema Toskića so tekmo začeli rezervirano, po zaostanku s 4:8 pa so dvignili raven svoje igre in hitro izenačili na 8:8, na veliki odmor pa odšli s prednostjo 16:15. V drugem polčasu so odločneje pohodili plin in razveselili 1200 gledalcev. V 49. minuti so povedli z 29:22 in jasno je bilo, da bo zmaga ostala v Celju. Zasedba iz Zlatoroga je v tej sezoni dosegla 24 zmag in neodločen izid, izgubila je le v Trebnjem.

V štajerski ekipi je bil najbolj učinkovit Tim Cokan z 11 goli, vratar Gal Gaberšek pa je zbral 12 obramb. V dolenjski je Simon Vidmar dosegel šest zadetkov, vratar Jernej Mlakar pa je zaustavil 14 strelov.

Alem Toskić, trener Celja Pivovarne Laško: "Tekmo smo želeli zmagati zaradi navijačev, ki nas podpirajo vso sezono. Tekmeci so se dobro upirali. Videlo se je, da dvoboj o ničemer ne odloča, za zmago pa smo se morali potruditi. Čestitke rokometašem za izjemno sezono, ki je bila za nas nenavadna. Borili smo se, dali vse od sebe in zasluženo se veselimo naslova državnih prvakov. Hvala klubu in navijačem."

RD RIKO RIBNICA : RK MARIBOR BRANIK 34:27 (19:13)

Evropa, prihajamo, pravijo Ribničani. (Foto: RK Riko Ribnica)

Bogdanović 7, Ranisavljević 6; Košec 5, Rakita 4 (2).

STATISTIKA

Rokometaši iz dežele suhe robe so na zadnji tekmi v tej sezoni na kolena položili Mariborčane in si zagotovili končno četrto mesto v Ligi NLB.

Ribničani so temelje za zmago postavili v prvi polovici tekme, ko so povsem nadigrali tekmece iz štajerske prestolnice. Ob polčasu so vodili z 19:13, v 39. minuti pa so si prvič na dvoboju priigrali deset golov prednosti (15:15) in razrešili vse dvome o zmagi.

V ribniški ekipi sta bila najbolj učinkovita Ilija Bogdanović s sedmimi in Stefan Ranisavljević s šestimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Sandro Meštrić s 15 obrambami. V mariborski sta bila strelsko najbolj razpoložena Matic Košec s petimi in Filip Rakita s štirimi zadetki, vratar Denis Strašek je zaustavil 13 strelov.

* Izidi, zadnji krog:

- petek, 27. maj:

Urbanscape Loka - Trimo Trebnje 27:30 (8:15)

Slovenj Gradec 2011 - Gorenje Velenje 28:27 (15:16)

Ljubljana - Dobova 35:30 (16:13)

Celje Pivovarna Laško - Sviš Ivančna Gorica 34:26 (16:15)

Riko Ribnica - Maribor Branik 34:27 (19:13)

LL Grosist Slovan - Herz Šmartno 32:31 (18:20)

Jeruzalem Ormož - Koper 29:29 (16:16)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 26 24 1 1 871:674 49

2. Trimo Trebnje 26 21 3 2 784:677 45

3. Gorenje Velenje 26 18 2 6 830:667 38

4. Riko Ribnica 26 14 3 9 767:740 31

5. Slovenj Gradec 2011 26 14 1 11 743:730 29

6. Koper 26 13 2 11 731:703 28

7. Urbanscape Loka 26 14 0 12 711:682 28

8. Maribor Branik 26 11 2 13 683:721 24

9. LL Grosist Slovan 26 9 3 14 683:724 21

10. Jeruzalem Ormož 26 9 3 14 713:777 21

11. Dobova 26 9 2 15 691:755 20

12. Sviš Ivančna Gorica 26 6 0 20 658:741 12

-----------------------------------------------------

13. Ljubljana 26 3 3 20 747:856 9

14. Herz Šmartno 26 3 3 20 667:832 9

