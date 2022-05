FOTO: Pitna voda v KS Stari trg ob Kolpi bo zagotovljena; dvakrat počilo med Bičem in Žužemberkom

28.5.2022 | 20:00

Vodo prebivalcem v Poljanski dolini dovaža tudi Komunala Črnomelj. (Foto: FB Občina Črnomelj)

Danes opoldne sta na cesti Bič - Žužemberk pri kraju Velike Dole, občina Trebnje, trčila kombinirano in osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih ter usmerjali promet. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so dve lažje poškodovani osebi iz osebnega vozila oskrbeli na kraju in ju prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Le dobro uro kasneje, ob 13.25 01, sta na cesti Bič - Žužemberk, tokrat pri Volčji Jami, trčili osebni vozili. Spet so posredovali gasilci PGD Trebnje in zavarovali kraj nesreče, oskrbeli rano enega od udeležencev nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih ter usmerjali promet.

Pomoč reševalcem

Sinoči ob 23.48 so v naselju Mala stara vas, občina Grosuplje, gasilci PGD Polica nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu obolele osebe iz vozila v stanovanje.

Ljudi z vodo v Poljanski dolini oskrbujejo gasilci

Poročali smo, da je v Poljanski dolini zaradi onesnaženja vodnih virov po nesreči v kočevskem Melminu ljudem osvetovana uporaba vode iz vodovoda.

Štab CZ Občine Črnomelj obvešča občane v KS Stari trg ob Kolpi, da bo:

- v nedeljo, 29. 5. 2022, pitno vodo iz plastenk mogoče dobiti tudi v gasilskih domovih PGD Stari trg ob Kolpi, PGD Prelesje in PGD Radenci, in sicer od 9. do 11. ure in od 17. do 18 ure.

- v ponedeljek, 30. 5. 2022, pa od 8. do 9 ure in od 16. do 18 ure.

Vodo iz cistern je potrebno pred uporabo prekuhati.

Danes so bile s pomočjo Uprave RS za zaščito in reševanje, JP Komunala Črnomelj in GZ Črnomelj postavljene cisterne z vodo v naseljih Gorenja Podgora, Zagozdac, Kovača vas, Deskova vas, Stari trg ob Kolpi, Prelesje, Sodevci in Radenci.

Način dostave vode po naseljih bodo v naslednjih dnevih prilagajali glede na vremenske pogoje in temperaturo ozračja, so še sporočili iz Občine Črnomelj.

M. K.