FOTO: Jožica Fabjan z najboljšo salamo v državi

29.5.2022 | 10:30

Državna prvakinja v izdelavi salam je Jožica Fabjan iz Dolenjega Gradišča pri Šentjerneju.

Najboljše tri, na levi Mirjan Kulovec ter na desni novomeški župan Gregor Macedoni.

Za dobro voljo je poskrbela Folklorna skupina Kres iz Novega mesta.

Novo mesto - Letošnji 26. finale slovenskih salamiad 2022 bo ostal mnogim v posebnem spominu. Ne le zato, ker je po dveh letih zaradi koronavirusa razglasitev le potekala tako, kot se spodobi – z javno prireditvijo, tokrat v okviru Festivala cviček - ampak predvsem zato, ker se je prvič zgodilo, da so prva tri mesta zasedle ženske. In prav vse prihajajo iz Šentjernejske doline!

Zmagala je Jožica Fabjan iz Dolenjega Gradišča pri Šentjerneju (ocena 51,7), druga je bila Jerneja Vide Verbič iz Brezja pri Šentjerneju (51,5) in tretja Irena Ponikvar iz Dolenjega Gradišča pri Šentjerneju (51). Vse tri so prejele velike zlata priznanja ter lesene salamoreznice. Prva in tretje uvrščena prihajata iz salamarske sekcije TD Zvon iz Gradišča, kjer se vrsto let trudijo z izdelavo dobrih salam in vsako leto dosegajo lepe uspehe tudi na državnem nivoju.

Strokovna komisija (Franc Luzar, Drago Košak, Braco Miroševič, Andrej Košak, Dušan Lipej in Dean Kokot) je letos ocenjevala 64 vzorcev salam, seveda najboljših z lokalnih tekmovanj. V okviru Zveze društev salamarjev Slovenije, ki ji predseduje Mirjan Kulovec, in šteje 16 članov, je bilo letos organiziranih 13 lokalnih salamiad, torej lokalnih izborov, na katerih so ocenili skupaj 481 vzorcev domačih salam. Ocenjevalci so upoštevali okus, vonj, zunanji izgled. Po pravilih zveze gre v finale 15 odstotkov vzorcev.

Drago Košak

Salame za okušanje...

Kostanjeviška godba je popoldne zaigrala na Novem trgu na študentski cvičkariji.

Kot je na podelitvi dejal član komisije Drago Košak, je bila komisija enotna, da so bili izdelki zelo kvalitetni, o čemer pričajo tudi ocene. Med napakami, ki se še vedno pojavljajo, pa je omenil preveč dimljene salame, prezgodaj zapakirane v vakumske vrečke, prezrele, preveč čvrste, presuhe salame.

Za prvimi tremi salamarkami sledijo: Peter Ivančič iz Mršeče vasi (50,4), Andrej Košmrlj iz Malega Slatnika (50), družina Tomažič iz Novega mesta (49,7), Marjan Mihelčič iz Lubna pri Uršnih Selih (49,5), Dušan Udovč iz Vinjega Vrha (49,5), Janez Peterlin iz Bele Cerkve (49,4) in Karl Udovč iz Velikih Poljan (49,4).

Tudi ostali rezultati dokazujejo, da je dolenjsko-posavski konec res v samem vrhu v pridelavi salam. Na prireditvi so podelili bronasta, srebrna in zlata priznanja ter tri velika zlata priznanja.

Mirjan Kulovec, predsednik Zveze salamarjev Slovenije, je dejal, da je kvaliteta salam na res visokem nivoju, saj so na državnem nivoju res lahko tekmovale le najboljše salame s posameznih salamiad. Na pokušino so jih ponujali na stojnici.

Več o državni salamiadi in o zmagovalki, Šentjernejčanki Jožici Fabjan, pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

V foto galeriji poleg salamijade še utrip s popoldanskega dogajanja študentske cvičkarije na Novem trgu.

Besedilo in foto: L. Markelj

