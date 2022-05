Rokometašice Krke četrte; pretresene zaradi poškodbe kapetanke

29.5.2022 | 09:30

Erin Novak je bila z 10 zadetki najboljša strelka tekme.

Petro Kramar so morali odnesti z igrišča.

Slavje Celjank po zadnjem sodnikovem žvižgu.

Novo mesto - Rokometašice Krke so imeli včeraj priložnost, da bi z zmago nad Celjankami osvojile drugo mesto v državnem prvenstvu, kar bi bil zgodovinski uspeh kluba. Novomeščanke so po prvi polčas dobile s 15:14, nato pa so nasprotnice še bolj strnile svojo obrambo in na drugi strani igrišča pridno polnile mrežo Dolenjk, ki so izgubile z 28:32. Celjanke so tako osvojile srebrno medaljo, Novomeščanke pa so prvenstvo končale na 4. mestu. Po porazu so bile razočarane, predvsem pa pretresene zaradi poškodbe kolena kapetanke Petre Kramar, ki ji želimo čim hitrejše okrevanje.

Tekma je bila v prvem polčasu zelo izenačena. Novomeščanke, ki so sredi prvega dela ostale brez kapetanke, so v 29. minuti povedle s 15:13, a so Celjanke zaostanek pred odmorom uspele znižati le na gol. V nadaljevanju so krkašice čedalje težje prebijale čvrsto celjsko obrambno vrsto, še kako se jim je poznala odsotnost Kramarjeve. Gostje so deset minut pred koncem vodile s 27:22 in prednost brez težav zadržale do konca.

»Mislim, da nas je presekala poškodba Petre, ona je bila celo sezono srce in motor ekipe. Nimamo si kaj očitati, naredili smo bistveno več, kot so nekateri pred sezono pričakovali od nas. Na koncu je grenak priokus, ko imaš priložnost, da si drugi, a na koncu osvojiš nehvaležno četrto mesto. Ne glede na vse imeli smo uspešno sezono, dokazali smo, da lahko igramo z najboljšimi in da naslednjo sezono naredimo še korak naprej,« je po tekmi povedal domači trener Gašper Kovač.

»S sezono sem zadovoljen. Na koncu sicer nismo izkoristili darila, da bi bili drugi, vendar glede na razpoložljiv igralski kader, je četrto mesto za nas uspeh,« je poudaril predsednik kluba Franci Bačar in dodal, da so tudi pri mlajših selekcijah med najboljšimi. Petri Kramar pa zaželel, da se čim hitreje vrne na igrišče.

»Razočarane smo, ker se nam je ponujalo celo drugo mesto, a priložnosti nismo uspele izkoristiti. Še bolj kot to pa nas je potolkla poškodba Petre Kramar, upam, da čim prej okreva. Danes smo prvi polčas še držale korak s Celjankami, nato pa nam je malo zmanjkalo moči, poznala se je namreč naša kratka klop,« je dejala Živa Čopi, ki se po dvanajstih sezonah poslavlja od dresa Krke, saj bo kariero nadaljevala v Ajdovščini.

Petra Kramar si je tako kot pred leti znova poškodovala levo koleno. »Odrinila sem se, ob pristanku pa mi je koleno samo zaplesalo. Tako sem začutila, da je nekaj počilo. Čestitam puncam za borbo. Vsem smo pokazale, da se lahko kljub mladosti enakovredno borimo z najboljšimi. V končnici smo napredovale iz tekmo v tekmo, verjele smo, da lahko danes premagamo Celjanke in osvojimo drugo mesto. Žal mi je, da ekipi nisem mogla pomagati, a poškodbe so žal sestavni del športa,« je s solzami v očeh povedala Kramarjeva, ki je v zadnjem obdobju navduševala tudi v dresu slovenske reprezentance, čez nekaj dni pa bi morala na preizkušnjo v tujino.

