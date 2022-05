FOTO: Padel motorist; avto po travniku do vrta

29.5.2022 | 08:40

Sevniški gasilci so včeraj posredovali dvakrat - pri zdrsu avtomobila s ceste ...

... ter pri nesreči motorista. (Foto: PGD Sevnica)

Ponoči pa nesreča pri Dolnji Težki vodi (Foto: FB Policijske kontrole Dolenjska)

Včeraj ob 18.41 je v naselju Srednik, občina Sevnica, padel motorist. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanega motorista in policiji pri usmerjanju prometa. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v SB Celje.

V Krmelju s ceste

Ob 23.53 je v naselju Krmelj, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo z vozišča. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, osebno vozilo izvlekli nazaj na cestišče in nudili pomoč policiji z razsvetljavo. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Padla na prehodu za pešce

Ob 19.15 se je na Šmarski cesti v Sevnici občanka poškodovala pri padcu na prehodu za pešce. Reševalci NMP Sevnica so jo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. Pomoč gasilcev PGD Sevnica ni bila potrebna.

S počitniško prikolico zapeljal s ceste

Minulo noč ob 1.33 je pri naselju Dolnja Težka voda pri Novem mestu voznik z osebnim vozilom in počitniško prikolico zapeljal s ceste. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, prevrnjeno prikolico obrnili na kolesa, vozilo in prikolico povlekli na cesto ter očistili cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

M. K.