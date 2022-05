Anja Smerke iz Globodola je 23. cvičkova princesa. Vozi traktor in igra harmoniko

Nasmejana Anja Smerke s krono na glavi

21-letna Anja Smerke, članica DV Mirna Peč, je nova cvičkova princesa.

Nova cvičkova princesa Anja Smerke in novi kralj cvička Janez Colnar

Anja Smerke (na levi) je ponosna članica Društva vinogradnikov Mirna Peč in seveda ni manjkala tudi v petkovi povorki vinogradnikov.

Kronanje nove cvičkove princese, spredaj v svetlomodrem pa druga kandidatka za cvičkovo princeso Patricija Gorenjec.

Novo mesto - Teden cvička, največja vinsko-turistična prireditev na Dolenjskem, ki se je letos vrnila v dolenjsko prestolnico, je včeraj na Festivalu cvička prinesla novo, 23. cvičkovo princeso.

To je postala 21-letna študentka Anja Smerke iz Gorenjega Globodola v občini Mirna Peč. Krono ji je predala Maja Vovko, ki je ta naziv imela zadnji dve leti – zaradi korone in omejenega dogajanja.

Cvičkov dvor je tako od tega vikenda spremenjen: Anja Smerke se je pridružila že večer prej okronanemu novemu kralju cvička Janezu Colnarju ml., ter novemu ambasadorju cvička, Petru Camplohu.

Na letošnjem tekmovanju je imela eno konkurentko, saj sta se prijavili le dve kandidatki. To je bila Patricija Gorenjec iz sevniške občine, ki tudi prihaja iz vinogradniške družine in doma pomaga obdelovati vinograd na griču Kamenško.

Anja prihaja iz kmečke družine

Nova cvičkova princesa Anja Smerke, ki je bila na odru deležna mnogih čestitk – tudi predsednika Zveze vinogradniških društev Dolenjske Mirana Juraka, pa novomeškega župana Gregorja Macedonija – je bila uspeha zelo vesela.

Prihaja iz petčlanske kmečke družine. Po osnovni šoli v Mirni Peči je šolanje nadaljevala na Srednji šoli Grm Novo mesto, kjer je pridobila naziv kmetijsko podjetniška tehtnica, sedaj pa zaključuje šolanje na višji strokovni šoli na Grmu. Želi postati inženirka podeželja in krajine.

Je pridno dekle, saj odrašča na manjši kmetiji in zna zato poprijeti za marsikatero delo. Vzrejajo okrog 20 bikov, nekaj kokoši in kunce. Ukvarjajo se tudi z vinogradništvom. Na Golobinjeku imajo 1.500 trt raznolikih sort; žametno črnino, modro frankinjo, sivi pinot, kerner, kraljevino.

Želi povečati družinski vinograd

Anja že od malih nog pomaga očetu tudi v vinogradu. Kot pravi, je vesela in hvaležna, da jo je naučil vseh postopkov pridelave in predelave grozdja.

»Ves trud se na koncu vedno poplača z dobrim izdelkom, to je kakovostno vino. V prhodnosti si želim povečati naš vinograd in ga čim bolj vključiti v turizem. Zavedam se, da vse večjo vrednost pridobivajo domači pridelki,« pove nova cvičkova princesa, kjer se doma ukvarjajo tudi s turistično dejavnostjo na kmetiji oz. zidaniškim turizmom. Oddajo tri zidanice, dve manjši kot apartma, eno večjo pa za praznovanja, piknike in druga druženja.

In kaj 23. cvičkova princesa meni o dolenjskem posebnežu cviček, ki ga bo leto dni promovirala na različnih prireditvah po Sloveniji?

Kaj meni o cvičku

»Cviček ima nizko stopnjo alkohola in je zelo piten. Odlično se prilega vsem jedem. Pripisujejo mu veliko posebno veliko zdravilnih učinkov, kot so preprečevanje nespečnosti, krepitev krvnega obtoka, ugodno vpliva na prebavo, pospeševanje teka, primeren je tudi za sladkorne bolnike. Kljub vsem zdravilnim učinkom pa je potrebno upoštevati, da se ga ne sme piti v prevelikih količinah. Zame je cviček vinski posebnež, vino prijetnega, gladkega, kiselkastega okusa, ki se prileže povsod,« pravi Anja Smerke.

Ker je vesela punca in ker ve, da med vinogradi ne sme manjkati tudi glas harmonike, Anja tudi rada raztegne meh in je seveda dejavna članica Društva vinogradnikov Mirna Peč, v katerem so zelo ponosni na novo cvičkovo princeso.

Besedilo in foto: L. Markelj

