Tragičen konec iskalne akcije na območju Radeža

30.5.2022 | 07:00

Tudi vodniki reševalnih psov so bili sinoči že aktivirani, pa njihova pomoč (žal) ni bila več potrebna. (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 20.31 se je na območju Radeža, občina Sevnica, začela iskalna akcija za pogrešano osebo. Aktivirani so bili vodniki reševalnih psov enote KZS in ZRPS in policije, vendar je bilo iskanje preklicano, ker so pogrešano osebo našli mrtvo. Gasilci PGD Sevnica so nudili pomoč pogrebni službi pri prenosu trupla. Na kraju so bila prisotni tudi reševalci NMP Sevnica.

Prevrnil se je na bok

Včeraj ob 9.57 je v naselju Prilesje, občina Velike Lašče, voznik izgubil nadzor nad osebnim vozilom in zapeljal s cestišča. Vozilo je obstalo prevrnjeno na bok. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom, vozilo s tehničnim posegom postavili na kolesa in ga zvlekli nazaj na cestišče. Do prihoda reševalcev NMP Ribnica so nudili pomoč poškodovanemu vozniku. Reševalci so ga prepeljali v ZD Ribnica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 13:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG;

- od 8:00 do 11:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL., izvod 9. SO CVIBLJE KRNC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD GOZDOM, na izvodu SKLADIŠČE, DESNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica z okolico na območju TP Žabjek, Konjska glava, Metni vrh in Drožanje predvidoma med 8:00 in 12:00 uro, na področju nadzorništva Brežice z okolico na območju TP Artiče jug predvidoma med 8:30 in 13:30 uro, Globoko vas predvidoma med 9:00 in 09:30 uro, Suhadol potok predvidoma med 11:30 in 12:00 uro ter področje nadzorništva Mokronog z okolico na območju TP Tržišče kolodvor, Zgornje Vodale in Vodale predvidoma med 8:00 in 10:30 uro.

M. K.