V Radečah in Sevnici avgusta SP v lovu rib s plovcem za mlade

30.5.2022 | 08:10

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Radeče - V Radečah in Sevnici bo od 1. do 7. avgusta svetovno prvenstvo v lovu rib s plovcem za mlade. Tekmovanje ekip v starosti do 15 in do 25 let bo na tekmovalni trasi v Radečah, tekmovanje ekip v starosti do 20 let pa na Orehovem v občini Sevnica. Organizatorji pričakujejo 45 ekip iz 20 držav, kar bo velikega pomena za ribolovni turizem v Posavju.

Kot so sporočili iz Kulturno turistično rekreacijskega centra Radeče, je to deveto veliko tekmovanje v lovu rib s plovcem, ki ga organizira Ribiška družina Radeče, in tretje tekmovanje, ki bo potekalo v sodelovanju z Ribiško družino Sevnica. Kot pravijo, tekmovanje prinaša dodano vrednost v tamkajšnje okolje, kar se odraža v dobro izkoriščenih namestitvenih kapacitetah in ima na splošno ugoden vpliv na turizem v Posavju.

Po oceni radeškega župana Tomaža Režuna gre za pomembno posavsko zgodbo, v kateri se kaže dobro sodelovanje med Radečami in Sevnico in ki hkrati odraža razumevanje pomena povezovanja. Tako veliko tekmovanje je odlična priložnost za promocijo destinacije, kar je treba izkoristiti. Prostor ob reki namreč ponuja obilo možnosti za sprostitev in ribolov, je še dejal Režun.

Po besedah sevniškega župana Srečka Ocvirka sta turizem in šport pomemben doprinos lokalnemu okolju. Opozoril je na napredek ponudnikov, ki se dobro vključujejo v ponudbo športnih tekmovanj in so, tako kot ribiči, sonaravno ter trajnostno naravnani. Izpostavil je tudi vlogo savskih hidroelektrarn, ki da se zavedajo odgovornosti do okolja in vzdržujejo ta prostor na način, da je primeren za športni ribolov.

Župan je poudaril, da hidroelektrarne ne uničujejo naravnega okolja, ampak ga spreminjajo, in sicer zgolj do te mere, da ne porušijo povsem biotske raznovrstnosti prostora. Izrazil je tudi željo, da se v bodoče ta šport trajnostno razvija in okolja ne obremenjuje pretirano. "Šport nas povezuje s svetom in v tem primeru meje med občinami niso pomembne. Celotno Posavje je namreč majhna destinacija, zato je pomembno sodelovanje prek političnih meja. Povezovanje omogoča doseganje višje kvalitete turizma in hkrati prinaša tudi višjo kakovost življenja domačinom, ki se morajo tukaj dobro počutiti," je dejal Ocvirk.

STA; M. K.