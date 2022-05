Gasilski dom obnovljen, vozni park urejen, le še pritegniti čim več mladih

Začelo se je z gasilsko povorko, k sreči je takrat vreme še zdržalo.

Podelili so tudi nekaj priznanj, zahval ...

Vozni park PGD Dobrava: najstarejši je kombi Volkswagen T2 iz leta 1972, tovornjak GVC 16-25 ter kombi Renault Traffic GVM1.

Šentjernejski pihalni orkester

Dobrava pri Škocjanu - Z gasilsko povorko, na čelu katere je korakal Pihalni orkester občine Šentjernej, se je preteklo soboto pričela slavnostna obeležitev 90-letnice PGD Dobrava, enega od sedmih gasilskih društev v škocjanski občini. V povorki so sodelovali še domači gasilci, pa gasilci PGD Šmarjeta, Šentjernej in pobratenih društev PGD Šmarje pri Jelšah, PGD Kokrica in PGD sv. Gregor.

Ob jubileju so slavljencu čestitali predsednik GZ Novo mesto Franc Anderlič ter škocjanski župan Jože Kapler. GZS, GZ Novo mesto in občina Škocjan so PGD Dobrava podelili priznanje ob 90. rojstnem dnevu, društvu pa je priznanje za požrtvovalnost namenilo Mateju Jermanu, priznanje za častnega člana Antonu Mojstroviču ter zahvalo podjetju Istalacije Dulc.

Že kratek pregled devet desetletij dolge zgodovine PGD Dobrava pove veliko o zagnanosti in požrtvovalnosti tamkajšnjih gasilcev. Ob ustanovitvi leta 1932, za katerega so zaslužni Anton Cvelbar (prvi predsednik), Alojz Jerak, Jože Granda in Jože Selak, je društvo štelo 36 članov. Danes jih je preko dvesto.

Hvaležni Alojzu Jeraku

Več o zgodovini društva je povedal sedanji predsednik Jože Granda. Dobravški gasilci ne bodo nikoli pozabili pomoči rojaka in slovenskega izseljenca Alojza Jeraka iz Venezuele, ki jim je ob 40-letnici društva podaril nov kombi Volkswagen z vso pripadajočo opremo znamke Ziegler. Kombi je uporaben še danes, tudi za gašenje, najraje pa gredo ponosno z njim na razne povorke in praznovanja. Jerak jim je pomagal še večkrat, tudi v letu 2000 pri nakupu novega gasilskega vozila MAN GVC 16-15 z nadgradnjo Pušnik. Danes njihov vozni park bogati še nov kombi Renatult Traffic GVM1.

V vseh letih je PGD Dobrava s pomočjo prostovoljnih prispevkov ter mnogo ur prostovoljnega dela požrtvovalnih gasilcev, vaščanov in dobrotnikov postavilo nov gasilski dom, ki je središče dogajanja v kraju in ga uporabljajo vsa društva. Večja dvorana v podstrešju, ki so jo uredili tudi s pomočjo občine Škocjan, služi kot center družabnega življenja. Uredili so tudi garažo, v zadnjih letih pa dom obnovili z novo fasado. Nazadnje je dobil novo streho, okna, fasado z izolacijo in novo centralno ogrevanje. Uredili so tudi okolico doma ter postavili uto.

Kot pove predsednik društva Granda, jim je zdaj glavna naloga k delu v gasilstvu pritegniti mlade, jih izobraziti ter s tem poskrbeti za nadaljnjo ohranitev in delovanje društva.

L. Markelj, foto: Matjaž Jordan

