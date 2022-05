Izgradnja meteorne kanalizacije na Kvasici v zaključni fazi

30.5.2022 | 12:10

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj/Kvasica - Dela izgradnje kanalizacije za odvod padavinskih vod s streh in utrjenih dvorišč ter s sušnim dotokom iz predvidenih malih komunalnih čistilnih naprav pri stanovanjskih hišah v naselju Kvasica so v zaključni fazi, sporočajo iz črnomaljske občine.

Gradbena pogodba med izvajalcem, to je novomeški CGP, in Občino Črnomelj je bila podpisana novembra lani. Naložba skupaj z nadzorom in gradnjo pa je znašala nekaj manj kot 167.600 evrov.

M. K.

