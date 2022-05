Zahtevek Rika za revizijo v zadevi gradnje odlagališča NSRAO zavržen

30.5.2022 | 10:10

Foto: ARAO

Krško - Državna revizijska komisija je zavrgla zahtevek za revizijo javnega naročila za gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na Vrbini pri Krškem, ki ga je vložila družbo Riko. Naročnik projekta Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) naročila za gradnjo ni oddal, ker je edino prejeto ponudbo Rika označil za nedopustno.

"Naročnik je postopek zaključil brez oddaje naročila, saj je prejel le ponudbo vlagatelja Riko, ki jo je zavrnil kot nedopustno, ker je presegala zagotovljena sredstva in ker vlagatelj naj ne bi sprejel roka izvedbe javnega naročila," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali pri revizijski komisiji.

Predrago, predolgo

Ponudba konzorcija Riko, Kolektor CPG in CGP za izvedbo projekta je znašala 148,3 milijona evrov brez DDV, kar je močno presegalo ocenjeno vrednost naročila, ki je bila pri 43,4 milijona evrov brez DDV. Prav tako je ponudnik po navedbah ARAO v prilogi ocenil, da bi gradnja NSRAO glede na izkušnje ter preračun norm in zahtevnih delovnih korakov doseganja kakovosti gradnje in varnosti izvedbe del potekala približno leto dlje, torej namesto 900 dni okrog tri leta in pol.

ARAO je zato že marca pod nekdanjim direktorjem Sandijem Virškom sprejel odločitev, da se naročilo ne odda, aprila pa se je po menjavi vodstva in ponovnem pregledu ponudbe enako odločila vršilka dolžnosti direktorice Petra Grajžl.

Kot so pojasnili pri revizijski komisiji, je Riko v zahtevku za revizijo zatrjeval, da bi morala biti njegova ponudba označena za nedopustno zgolj iz razloga preseganja zagotovljenih sredstev. "Ker je vlagateljeva ponudba nedopustna že iz razloga preseganja zagotovljenih sredstev, vlagatelju ne more nastati škoda, če je njegova ponudba označena za nedopustno tudi iz razloga, povezanega z rokom za izvedbo javnega naročila," so zapisali.

Kot so potrdili na revizijski komisiji, so zato zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije zahtevek za revizijo vlagatelja Riko zavrgli.

STA; M. K.